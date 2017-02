Opravy v Rorejcově ulici zkomplikují parkování

Kolín – K obchodnímu centru v Rorejcově ulici se lidév době oprav dostanou.

Kolín - Stavební práce na velké rekonstrukci vodovodu začaly uzavírkou chodníku podél obchodního centra Futurum, dále budou postupovat přes úplnou krátkodobou uzavírku křižovatky do obchodního centra s možností vjezdu a výjezdu pouze do ulice U KřižovatkyFoto: VLP / Martinková Jana

Začala dlouho očekávaná rekonstrukce vodovodního řadu v Rorejcově ulici, která v první etapě uzavřela chodník podél obchodního centra. „Stavební práce budou dále postupovat přes úplnou krátkodobou uzavírku křižovatky do obchodního centra s možností vjezdu a výjezdu pouze do ulice U Křižovatky," uvedla tisková mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová. Výstavba bude pokračovat směrem k nádraží úplnou uzavírkou ulice v několika etapách. „V závislosti na průběhu výstavby by měla být směrem od obchodního centra otevírána část ulice až po úroveň následné stavby," popsala Iva Blümelová. Na tuto rekonstrukci totiž plynule naváže modernizace přestupního terminálu.

Zákazníci obchodního centra, kteří sem přijíždějí na nákupy nejen z Kolínska, ale i z Kutné Hory či Nymburska, se ale přes výkopové práce nemusí obávat. Po celou dobu oprav se do obchodního centra dostanou. To potvrdil i manažer centra Aleš Junek. „Jeden jízdní pruh v ulici U Křižovatky bude vymezený právě pro zákazníky," uvedl. „Co se týká pěších, bude k dispozici mostek, zde by neměl být problém," doplnil Junek.

Opravy v Rorejcově ulici ale komplikace přinesou. Ztíží totiž parkování v okolí nádraží. Na placené parkoviště v této lokalitě bude po určitý čas úplně znemožněný vjezd. Vedení města z toho důvodu žádá kolínské občany, kteří jsou zvyklí parkovat v blízkosti nádraží při své cestě do zaměstnání, aby po dobu oprav zvážili možnost využití hromadné dopravy a umožnili zaparkovat na omezeném počtu míst řidičům ze vzdálenějších lokalit. Tedy osobám, které jsou závislé pouze na použití automobilu. „Budeme usilovat o to, aby tento neuspokojivý stav trval co nejkratší dobu," podotkla Iva Blümelová s tím, že o termínu zahájení prací jednotlivých etap bude radnice vždy dopředu informovat. Opravy by po Rorejcově ulici měly částečně uzavřít také ulice Pod Hroby a Dukelských hrdinů.