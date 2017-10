Rekonstrukce u chrámu začne možná ještě v říjnu

Kolín – Radnice už má posouzené všechny nabídky firem na obří rekonstrukci areálu chrámu sv. Bartoloměje a v těchto dnech vybírá vítěze výběrového řízení. Pak poběží patnáctidenní lhůta na odvolání, které místostarosta Michael Kašpar nepředpokládá, a následně ještě výběrové řízení zkontroluje ministerstvo pro místní rozvoj.

Kolínský chrám sv. BartolomějeFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Až toto celé kolečko doběhne, začne se pracovat. A to by už nemělo být za nikterak dlouho. Po několika průtazích a spoustě doplňujících otázek od firem se Kolín konečně blíží k podpisu smlouvy. „Koncem měsíce by mohla být podepsána smlouva a ihned nastoupit zhotovitel,“ odhaduje místostarosta Kašpar.

Práce začnou na zvonici, na staré škole a samozřejmě stavebně historickým průzkumem celé oblasti.

Výsledná cena bude podle místostarosty jistě nižší než projektová, která se pohybovala kolem 90 milionů korun. „Určitě to bude o více než 20 procent,“ řekl místostarosta. Pokud se vysoutěžená cena dostane níž, což je velmi často, podle toho se samozřejmě také upravuje čerpání dotace.

„Hodně se o té opravě mluví, jsem zvědavý, co z toho vznikne,“ těší se Kolíňák Jakub Příhoda. Jednou z jistě zajímavých novinek bude zpřístupnění kostnice, o které téměř nevědí ani mnozí Kolíňáci. Hotovo by mělo být zhruba za rok a půl, kostnice, kde je mnoho restaurátorských prací na kostech, pak za dva roky.