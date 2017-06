Radnice: Na halu těchto rozměrů budeme mít

Kolín – Plány na novou tréninkovou sportovní halu v Borkách se začínají rýsovat do konkrétní podoby. Město zadává výzvu na architektonickou studii.

Je to taková lehčí forma architektonické soutěže. „Vytipovali jsme tři architektonická studia, všechna z Prahy. Mají za sebou úspěšné stavby sportovních hal obdobného rozsahu. Vypadají úplně jinak, žádné klasické montované. Používají třeba dřevo, což bychom si dovedli v Borkách představit,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Studie by měly být hotové už v polovině tohoto měsíce. Z nich se posléze vybere jedna, ze které se udělá projekt. „Naším zadáním je, aby projekt obsahoval hřiště na malé sporty – florbal, házenou, volejbal, nohejbal příp. malou kopanou, basketbal, cvičení, tanec. Hrací plocha bude 45 x 25 metrů, je tam šest šaten, sociální zařízení, sklad, recepce, kancelář a také tribuna pro 100 – 150 diváků,“ upřesnil místostarosta.

Dodal, že další součástí zadání je časomíra, ozvučení a řešení parkování, mobiliář kolem haly, infrastruktura pro cyklisty a napojení na sítě. Bude třeba přivést kanalizaci od atletického stadionu. Tím pádem by se mohl napojit i tenisový klub, který má dnes vlastní čističku. „Podmínkou studie je, aby očekávaná cena nepřekročila 45 milionů s daní,“ doplnil kolínský místostarosta.

Starosta Vít Rakušan při této příležitosti zmínil koncepční práci městského architekta. „V Borkách by mohla stát být montovaná hala, kterou by za 30 let určitě nikdo neobdivoval,“ řekl starosta.

Hala, která v Borkách vyroste, bude podle starosty do prostředí zapadat a bude mít i architektonickou hodnotu. Před lety, když současné vedení města usedalo do křesel na radnici, zaznívala věta, že Kolín bude stavět halu, až na to bude mít peníze. „Mnohokrát jsme prověřovali variantu velké haly. Stojíme si ale za tím, že Kolín potřebuje halu tohoto typu. Umožní i basketbalistům tréninkové časy v dopoledních hodinách, které jim chybí,“ uvedl starosta a dodal, že pokud se vše podaří, Kolín má na to, aby v roce 2019 začal stavět. „V prvním volebním období jsme říkali, že Kolín na halu zatím nemá. Bylo třeba doplatit úvěr na Vodní svět. Ten bude v té době končit, takže budeme mít volné peníze. V těchto rozměrech jsme schopní halu zafinancovat, doufejme z dotace,“ doplnil Vít Rakušan. V případě stavby sportovní haly vedení města nechce jít znovu cestou úvěru.