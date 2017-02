Radnice chce řešit podobu zahrádek v centru

Začalo to úvahami o zprůchodnění podloubí na kolínském náměstí. Nyní chce městský architekt řešit podoby zahrádek restaurací v historickém centru Kolína.

Kolínská radnice.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Na vzhled centra města se chce zaměřit nový kolínský architekt David Mateásko. Jak řekl kolínský starosta Vít Rakušan, je nutné zbavit se určité „provozní slepoty". Vše přitom začalo debatou o kolínském podloubí na Karlově náměstí. Lidé si prý totiž odvykli chodit kolínským podloubím. Dlouhou dobu bylo uzavřené kvůli rekonstrukci Veigertovského domu. Stejně tak bylo neprůchodné v místech, kde je zahrádka restaurace.

To by se ale mělo brzy změnit. „Nově bude opět průchozí. Architekt města se domluvil s nájemci restaurace, že jejich zahrádka bude na léto průchozí, protože to k historickému městu patří. Navíc vymyslel princip, jak to udělat, což se majiteli líbilo," vysvětlil starosta.

Architekt chce mluvit s hospodskými

Právě debata o zahrádkách hospod a restaurací v centru města má brzy začít. „Chce se sejít s majiteli restaurací se zahrádkami v historickém centru. Když bude mít pocit, že by do památkové rezervace patřilo něco jiného, nebo by se dalo udělat jinak, tak s nimi promluví, aby zahrádky v historickém centru nějak vypadaly," nastínil další vývoj situace kolínský starosta Vít Rakušan. Zároveň ale zdůraznil, že to neznamená, že se zahrádky ruší.

Centrum města by mohlo teoreticky projít dalšími změnami. Podle Víta Rakušana například existuje možnost různých městských festivalů v zahradách a dvorech. „Vždy, když stojím na věži Bartoloměje a dívám se dolů, tak mě napadne, jak málo člověk zná Kolín," podotkl starosta. Další otázkou, kterou by chtěla radnice řešit, je regulace reklamy v jádru města. Kolínské vedení města se již před časem nechalo slyšet, že třeba některé barvy nemusejí vypadat v historické části dobře.

Jaký názor na tuto regulaci máte vy? Jste pro, nebo naopak proti? Napište nám svůj názor na redakční e-mailovou adresu redakce.kolinsky@denik.cz.

