Ptejte se on-line Víta Rakušana!

Kolínský starosta a náměstkek hejtmanky bude odpovídat on-line na vaše dotazy v pátek 27. ledna od 13. hodin.

Kolínský starosta Vít RakušanFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Třebaže bude Vít Rakušan odpovídat on-line až příští týden, vaše dotazy můžete zaslat již nyní kliknutím SEM.

Zajímá vás, jak se nyní s novým vedením ve Středočeském kraji změní podpora cestovního ruchu? Co se chystá pro turisty?

A co potom hledisko bezpečnosti? Vít Rakušan již v minulosti řekl, že projekt prevence kriminality Bezpečný Kolín by se mohl rozšířit do dalších koutů Středočeského kraje. V mnoha městech s ním je zkušenost. Hodil by se podle vás i do vaší obce, či vašeho města?

Vstupte do on-line rozhovoru!