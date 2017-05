Prvního máje odstartovaly v Českém Brodě závody veteránů

Český Brod /FOTOGALERIE/ - Na svátek práce se v Českém Brodě již tradičně uskutečnil závod automobilů a motocyklů vyrobených před rokem 1960. Počasí celému dni přálo, a proto startu hlavního závodu, který byl plánován po odbití 12. hodiny na místní kostelní věži, přihlíželo několik stovek lidí.

V dopoledních hodinách byly na Husově náměstí zaparkovány všechny automobily a motocykly, a návštěvníci si je tak mohli prohlédnout. Dále v budově fary v Oranžové zahradě se až do třetí hodiny odpolední konal tradiční Fler jarmark – letos už VI. ročník. Zde si každý mohl koupit originální předměty, jako šperky, dekorace, dřevěné výrobky, módní doplňky, keramiku aj. od regionálních či přespolních výrobců. Pro děti připravili organizátoři na náměstí skákací hrad a všichni se mohli občerstvit u stánků s jídlem a nápoji.

Před samotným závodem předvedly místní mladší mažoretky krátké vystoupení, poté už všichni napjatě sledovali začátek letošního XXI. ročníku Okruhu Českobrodského.

Na start se postavilo celkem 109 závodníků a soutěžili celkem v 5 kategoriích (automobily vyrobené do roku 1945 a do roku 1960; motocykly vyrobené do roku 1945 a do roku 1960; celkový vítěz) a při odpoledním vyhlašování nejlepších účastníků byly předány ceny mimo jiné pro nejlepší řidičku a pro majitele nejstaršího automobilu respektive motocyklu. Závodu se také účastnily motocykly britské značky BSA, jejichž majitelé každoročně využívají tuto akci ke svému srazu. Mezi startujícími byli i jezdci z Německa a Rakouska.

Pro samotné soutěžící byl naplánován dvoukolový okruh, který vedl z náměstí v Českém Brodě směrem na Kozojedy, přes Kostelec nad Černými lesy a končil opět na náměstí. Celkově trasa měřila přibližně 64 kilometrů.

Kristýna Baštářová