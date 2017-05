PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON: První den bez cigaret. Co říkají hosté?

Protikuřácký zákon platí. Kouření cigaret v restauracích skončilo. Jak to vypadá o prvním "nekuřéckém" dnů? Redaktoři Deníku vyrazili zjišťovat, co na to říkají hosté. Přinášíme vám reportáž z hospod a restaurací.

"Rozloučení" s kouřením v čáslavské Irské.Foto: Stáňa Strkáčová

Protikuřácký zákon se poprvé dotkl i Irského Baru v Čáslavi. Po půlnoci se tam již nekouřilo. „Irský Bar totiž o půlnoci zavřel," uvedla Stáňa Strkáčová. Ta také zaslala Deníku fotografii se svými přáteli, kde si užívají poslední cigaretu. „Fotografie není rozmazaná, to je kouř z cigaret," dodala s úsměvem. Po půlnoci měl v Čáslavi otevřeno ještě Harley´s Music Bar Čáslav. Tam ale nikdo nebral na protikuřácký zákon zřetel. „Normálně zde byly popelníky a návštěvníci baru kouřili i po půlnoci. Když jsem upozornila obsluhu, tak jsem dostala odpověď typu - no a co, o tom my nic nevíme," řekla Stáňa Strkáčová. Po půlnoci mohli lidé zavítat i do Herny Bar Čáslav. I tam se kouřilo. „Byli jsme upozorněni obsluhou, ale dovolili nám to, když je to ten první den," dodala na závěr. Ve vyhlášeném kutnohorském baru Barborská Cocktail otevřeli krátce před půlnocí lahev pravého šampaňského a rozloučili se tak s kouřením v baru. ČTĚTE TAKÉ: Protikuřácký zákon neztíží život zdaleka jen kuřákům

