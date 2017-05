Protikuřácký zákon neztíží život zdaleka jen kuřákům

Kolínsko /INFOGRAFIKA/ - Na úplný zákaz kouření a s ním související okolnosti najíždějí nikoliv pozvolna, ale okamžitě nejen hospodští a restauratéři, ale také samosprávy.

Cigareta. Ilustrační foto. Foto: Alice Drdová

O rušení nočního klidu i nepořádku na chodnících se baví samozřejmě také v Kolíně. Právě toho se tam obávají v souvislosti se zavedením protikuřáckého zákona. „Už jsem to řešil s městskou policií, ano, bojíme se toho," potvrdil starosta Vít Rakušan. „Hlídky městské policie s tím počítají, hodlají se na dodržování nočního klidu před restauracemi soustředit," dodal starosta.

Není to ale jen o městské policii a nočním klidu. Město nyní bude muset ulice vybavit novým mobiliářem. „Provozovatelé restaurací si ten zákon samozřejmě nevymysleli a ulice je města, ne jejich. Někteří vyndají popelník z restaurace, jiní nikoliv. Musíme vybrat třeba i vhodné koše," říká starosta a jako příklad uvádí své zkušenosti třeba na Itálie. „Před každou restaurací večer stojí davy mladých lidí s cigaretou, povídají si a samozřejmě hlučí, což obyvatele v okolí zatěžuje," dodal Rakušan.

POPELNÍK NENÍ ZÁBOR

Kutnohorští hospodští zatím o umisťování popelníků před své podniky neuvažují, ačkoliv někde je už běžně mají, zejména před restauracemi, které se už před časem staly nekuřáckými. Bary a restaurace, které to čeká až teď, mají pro neumístění popelníků hned několik důvodů. Někteří hospodští se obávají, že popelník na chodníku, který patří městu, bude brán jako takzvaný zábor a tudíž bude nutné za něj platit. Tuto informaci ale částečně vyvrátil Dobroslav Vepřek z Technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora, i když sám určité pochybnosti připustil.

„V současné době popelníky za zábor považovat nebudeme, zákon nám to neukládá. Ale je otázkou, jak to všechno dopadne. Může se rozjet debata a přijde nějaké legislativní nařízení, které to všechno změní," řekl.

Hospodští se ale v souvislosti s popelníky před restauracemi obávají i další věci. „Pokud tam popelník dám, je to jako bych lidem ukázal, kde mají stát a hlučet a je to moje zodpovědnost. Nedopalky pak budu uklízet tak jako tak, ačkoliv chodník není můj, ale chci mít před podnikem čisto," uvedl majitel jednoho z kutnohorských barů.

CHYSTAJÍ SE UŽ DLOUHO

V Benešově se o nové normě hovoří už poměrně dlouho. Potvrdila to mluvčí města Veronika Kondrátová.

„ O tématu komunikujeme v rovině o opatření ze strany městské policie, ale hovoříme o něm i s majiteli pohostinství. Apelujeme na ně například i kvůli tomu, aby zamezili vycházení hostů z podniku s nápoji," uvedla Kondrátová.