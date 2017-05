Pro Maximka vybrali úctyhodných 215 tisíc

Kostelec n. Č. l. - Červenomodré zpívání v Kostelci nad Černými lesy, galavečer Simply the Best v Praze a celorepubliková dražba kytary Honzy Homoly podepsaná mnoha známými umělci. Tyto tři akce měli v minulém týdnu jeden společný cíl. Pomoci nemocnému Maximkovi Čejskovskému a jeho rodině.

To se podařilo až nad očekávání dobře. Dohromady totiž lidé pomohli Maximkovi částkou vyšší než 215 tisíc korun. „Je to neuvěřitelné,“ neskrývala dojetí maminka Petra. Rodina prý ani nečekala, že pro Maximka bude uspořádáno tolik charitativních akcí v krátké době.

Rodina v minulém týdnu navštívila Červenomodré zpívání, které pořádá černokostelecká základní škola. Letos šlo již o druhý ročník této akce. Zatímco loni se kvůli zdravotnímu stavu Maximka Čejkovští dostavit nemohli, letos si zpívání žáků šestých a sedmých tříd nenechali ujít. „Byli jsme tam i s Maximkem, bylo to krásné,“ zhodnotila Petra Čejkovská. Výtěžek z letošního zpívání nakonec překonal ten loňsky a vybralo se více než 41 tisíc korun. Loni to bylo asi o deset tisíc méně. „Je moc hezké, že chce pomoci tolik lidí,“ dodala.

O pár dní později se konala další akce, tentokrát pomáhali bojovníci na galavečeru v pražském hotelu. Také s fightery se rodina setkala, a to už před akcí, kdy došlo k natáčení spotu, který měl přiblížit problémy malého Maximka. Milovníci bojových sportů vybrali téměř 54 tisíc korun.

Po celý týden se navíc konala dražba kytary Honzy Homoly, kterou celý předchozí rok vozil po festivalech i koncertech, aby na ní sehnal podpisy co nejvíce slavných lidí. Další cesty za významnými lidmi absolvoval ve svém volném čase. O kytaru se v dražbě ucházelo patnáct zájemců. Nový majitel nakonec kytaru získal za 120 100 korun. Celá tato částka pomůže Maximkovi. A to ještě není všechno. Maximkovi by kromě těchto peněz měla pomoci ještě sbírka, která ještě nějakou dobu potrvá. Nyní v ní je 37 tisíc korun od třiašedesáti dárců.

Rodina Maximka má z pomoci velikou radost. Maminka již také ví, na co peníze použijí. „Určitě pořídíme novou odsávačku a matraci,“ řekla Petra Čejkovská. Dále prý pořídí další potřebné pomůcky a uvažují také o investici do rehabilitace. „Chtěli bychom Maximkovi zaplatit rehabilitaci, případně přímo rehabilitační pobyt,“ řekla Petra Čejkovská. Sama prý již po možnostech pokukovala, ale zatím není jasné, kam by Maximek případně jel. „Není moc pohyblivý a musí mít speciální program,“ vysvětlila maminka s tím, že se o případné rehabilitaci bude muset nejprve poradit s lékaři.

POMOCI MŮŽETE I VY

Pomoci Maximkovi může každý, ať už finančním příspěvkem na zřízený účet nebo například sběrem víček z PET lahví, který nikoho nic nestojí a malému chlapci může pomoci.