Pro děti se chystají karnevaly, pro dospělé divadelní představení

Kolínsko - Kam vyrazit za zábavou nebo kulturou? Přinášíme vám přehled akcí. Dozvíte se také, kde se chystá veřejné zasedání a kde bude omezená pracovní doba pošty.

Karneval. Během karnevalu v Ústí se představil Železný Zekon, přišel kouzelník, zazpívala dívčí kapela Lollipopz a pořadem provázel moderátor Milan Řezníček. Foto: Stanislav Bartoň

Sběratelé se v sobotu sejdou v kolínském kulturním domě

Kolín – Pravidelné setkání sběratelů všech oborů se uskuteční v sobotu 11. února v Městském společenském domě v Kolíně. Milovníci především známek, mincí a pohledů mají dostaveníčko od 7.30 hodin.

Páteční podvečer ve Velimi zpestří projekce na faře

Velim – Film Na sever od slunce můžete na faře Českobratrské církve evangelické zhlédnout v pátek 10. února. Norský snímek z projektu „Promítej i ty" přibližuje život surfařů Inge a Jørna, kteří se na devět měsíců usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Projekce začíná v 18.00 hodin.

Děti si zařádí na karnevalu

Červené Pečky – Dětský karneval začíná v místní sokolovně v sobotu 11. února ve 14.00 hodin. Bohatý program dětem nabídne diskotéku, hry a soutěže, volbu nejlepší masky a další překvapení.

Divadelní představení přiblíží život Komenského

Kolín – Divadelní představení pro dospělé a starší děti „Kam dál z Fulneku?" uvidíte v Husově domě v neděli 12. února od 16.30 hodin . Papírové divadlo je inspirované životem Jana Amose Komenského, především za jeho pobytu ve Fulneku a Brandýse nad Orlicí. Hra se rovněž dotýká historických okolností, protestantského hnutí v Evropě a počátku třicetileté války.

Pošta otevře jen dopoledne

Jevany – Otevírací doba pošty bude v pátek 10. února pro veřejnost zkrácená. Otevřeno bude pouze dopoledne od 8.00 do 11.45 hodin. V odpoledních hodinách bude zavřeno.

Valentýnským večerem provede Jiřina Prilepková

Cerhenice – Valentýnský večer si mohu užít nejen zamilované páry v cerhenické vinárně již v pátek 10. února. Na kytaru zahraje Jiřina Prilepková. Místo ve vinárně je lepší si předem rezervovat. Občerstvení zajištěno.

Kouřimští proberou rodinnou politiku ve městě

Kouřim – Plán rozvoje rodinné politiky do roku 2020 i plán sociálních a souvisejících služeb města budou probírat zastupitelé města na zasedání. To je naplánované na středu 15. února od 18.00 hodin v obřadní síni radnice.

Děti si užijí maškarní rej, později ještě zpívánky

Vitice – Maškarní rej si děti z Vitic užijí přímo v mateřské školičce. Karneval pro nejmenší je nachystaný na středu 15. února, děti by tedy měly přijít v maskách. Další akce čeká děti v mateřince ve středu 1. března. To si užijí zpívánky Zdravé pětky. Půjde o písničkové pásmo, které je doplněné interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali své znalosti, jak správné je jíst ovoce a zeleninu.

Zastupitelé se sejdou kvůli podpoře z úřadu práce

Třebovle – Vedení obce bude na zasedání informovat zastupitele o finanční výpomoci z úřadu práce. Právě úřad práce by měl podporovat zaměstnání obecních pracovníků na vedlejší pracovní poměr. Na zasedání se bude řešit také žádost o pronájem pozemku. Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek 9. února od 18.00 hodin na obecním úřadě v Třebovli.

Konojedští hledají nového kronikáře, musí znát obec

Konojedy – Obec hledá nového kronikáře. Důležitý je, aby nový kronikář měl blízký vztah ke Konojedům, zájem o dění v obci, znal prostředí a místní poměry. Podstatná je také velmi dobrá znalost českého jazyka, úhledný rukopis a schopnost sběru a zpracování materiálů ze současného života. Kronikář by měl umět pracovat také s počítačem, digitálním fotoaparátem a měl by se orientovat v historii obce. Měl by mít také dostatek času a nadšení pro věc.