Pro Betlémské světlo zajděte v Kolíně dnes nebo zítra

Kolín – Právě dnes přivítají v kolínském chrámu sv. Bartoloměje Betlémské světlo.

Betlémské světélko dorazilo do Kolína.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Akce začne v 17.00 hodin. Následuje mše svatá. Zítra si Kolínští mohou světlo do svých domácností odnést z Karlova náměstí, kde ho budou nabízet skautky a světlušky 1. střediska společně s vlastnoručně pečenými perníčky. Skautky budou na náměstí od 9.00 do 12.00 hodin. Betlémské světlo dorazilo na kolínské nádraží v neděli 17. prosince v dopoledních hodinách. Vybraní místní skauti s ním pak pokračovali vlakem až do Ústí nad Labem.