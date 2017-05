Přístavba vznikne nad školní jídelnou

Zásmuky - Zásmučtí se zabývají přístavbou základní školy, která by měla vyřešit problémy s kapacitou. Vedení města by rádo vytvořilo nové prostory pro odborné učebny. Třídy, kde jsou nyní, by pak mohli sloužit jako běžné učebny nebo například jako školní družina.

Cílem místních je zvýšit kapacitu školy alespoň o tři učebny a zvýšit také kapacitu školní družiny, která umožní trávit aktivně čas dětem bezprostředně po vyučování. Původně bylo v plánu udělat půdní přístavbu, kde měly vzniknout již zmiňované odborné učebny. Projektant, který měl na přestavbě pracovat, však tuto možnost Zásmuckým nedoporučil. Svými slovy to potvrdil starosta města Josef Krombholz. „Projektant nám sdělil, že tato varianta by byla příliš drahá a náročná,“ prozradil Krombholz. Přístavba by totiž pravděpodobně narušila stávající trámy staré budovy a investovat by se tak muselo nejen do nové přístavby, ale také do samotné střechy. ČTĚTE TAKÉ: Fotbalový klub FK Kolín hledá nové talenty „Projektant přišel s novým a přijatelnějším řešením,“ řekl starosta města. Nově se tak hovoří o přístavbě v atriu budovy, která má čtvercový půdorys. Jednalo by se tak o přístavbu nad jídelnou, což je pro město nejpřijatelnější řešení situace. Přístavba totiž město vyjde na menší peníze než původní půdní varianta a také město zaplatí rozhodně méně, než kdyby se stavěla úplně nová budova. Ačkoli je již rozhodnuto o tom, kde budou nové učebny, stále ještě není jasné, kdy se začne stavět. Podle plánu rozvoje města mělo být vše hotové již letos. To se však vzhledem ke komplikacím určitě nepodaří. Letos by však měl být hotový projekt a v roce 2018 pak chtějí Zásmučtí požádat o dotace. Pokud však město v žádosti neuspěje, bude muset hledat další řešení jak projekt přístavby školy financovat „Pokud nezískáme dotaci od ministerstva školství, pokusíme se o peníze požádat jinde,“ připustil starosta. ČTĚTE TAKÉ: S příchodem jara města ozdobí záhony květin

