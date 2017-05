Přejezd v Bečvárech uzavřou opravy

Bečváry - Od zítřejšího dne bude uzavřený železniční přejezd v Bečvárech, a to do 10. května. Podle starosty Zásmuk, přes které vede objízdná trasa, je tento přejezd v dezolátním stavu a jeho opravu tak vítá.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Pro Zásmuky se nic nezmění, doprava bude stejná jako obvykle,“ myslí si Josef Krombholz. Podle jeho slov budou akorát automobily přijíždět do města z okolních vesnic místo po hlavní silnici od Bečvár. Uzavírku silnice a objízdnou trasu prý v Zásmukách nebudou doprovázet žádná další opatření jako například zákazy parkování.

Zpozornět by však pochopitelně měli řidiči, kteří se chystají cestovat přes obec Bečváry. Objízdná trasa pro osobní automobily povede přes Horní Chvatliny, Sobočice, Drahobudice, Červený Hrádek a Poďousy. Pro nákladní dopravu však bude objízdná trasa mnohem delší. Řidiči ve směru od Kutné Hory pojedou přes Kořenice a Polepy, dále kolínským obchvatem a po silnici I/12 směrem na Prahu. U Vrbčan pak uhnou na Třebovli. Dále budou pokračovat přes Kouřim a Ždánice.

S komplikacemi však musí počítat také lidé, kteří cestují vlakem na trase z Kolína přes Bečváry do Ledečka. „Od 2. května je v celém úseku výluka a potrvá až do 27. května,“ vysvětlila Kateřina Šubová ze Správy železniční dopravní cesty.

Po dobu výluky jsou všechny vlaky v úseku Kolín – Ledečko nahrazené autobusy náhradní dopravy. Ty jezdí podle výlukového jízdního řádu.

Dnes a dále ve dnech 10. – 12. května a 16. – 19. května je navíc osobní vlak 22201 odřeknutý také v úseku Sázava – Ledečko. Cestující však mohou v tomto úseku použít vlak 9231, který pojede podle výlukového jízdního řádu.

Podle slov Kateřiny Šubové na trase dochází k rozsáhlé údržbě. „Konkrétně výměnu defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměnu upevňovadel, strojní propracování koleje,“ vyjmenovala Šubová. Mimo jiné na trati dochází k opravě most či odstranění vegetace v blízkosti trati. Veškeré opravy by měly lidem přinést větší komfort při cestování a mělo by dojít také ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Zastávky autobusů náhradní dopravy