Předseda Poslanecké sněmovny navštívil zkušební okruh

Cerhenice /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ - Zkušební centrum VUZ Velim navštívil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Vedení firmy Janu Hamáčková nejprve ukázalo model velkého i malého zkušebního okruhu a testovací haly.

Poté se mohl předseda Sněmovny projet po delším, třináctikilometrovém, okruhu motorovou lokomotivou. Jana Hamáčka jsme se krátce po projížďce zeptali na několik dotazů.

Jak se vám líbila projížďka?

Byl to velmi zajímavý zážitek, já jsem nikdy na motorové lokomotivě nebyl. Svezl jsem se doposud jen parní lokomotivou. Samozřejmě to je trošku rozdíl. Umožnilo mi to prohlédnout si celý ten okruh a představit si, jak to tady celé funguje.

Zaujala vás nejvíce ta projížďka nebo prohlídka vnitřních prostor?

Nejvíce mě zaujalo to, o jak vyspělý komplex se jedná. Byl jsem ujištěn o tom, že to je nejlepší zkušební okruh kolových vozidel v Evropě. To je něco, na co jako Česká republika můžeme být pyšní a samozřejmě je potřeba, abychom si ten náskok udrželi. Byl jsem seznámený s nějakými rozvojovými projekty a určitě bych je chtěl podpořit, protože to evidentně má smysl. Zkouší tu vlastně i výrobci, kteří mají svoje vlastní zkušební okruhy, ale stejně si vyberou tento náš, to je určitě pozitivní zpráva.

Myslíte si, že je práce zde zajímavá pro absolventy?

Pan ředitel říkal, že je trochu problém se získáváním pracovníků. Já doufám, že ten trend se trochu mění, a že roste zájem o technické obory. A samozřejmě, pokud by někdo chtěl spojit svou budoucnost s výzkumným ústavem, tak to bude určitě dobrá volba, protože mám pocit, že má budoucnost.