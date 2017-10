Pozemky na supermarket v zóně jsou prodané

Kolín – Město prodalo pozemky v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry na výstavbu nového nákupního centra. Jedná se o plochu něco přes čtyři hektary a do rozpočtu města prodejem přibude kolem 17 milionů korun.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

Nejde jen o příjem, ale také o to, že po supermarketu na zálabské straně Kolína volají obyvatelé opravdu už dlouhou řadu let. Nákupní centrum na Zálabí je pravidelně nejčastějším přáním obyvatel v bedně přání pod vánočním stromem na náměstí.

„Nákupní centrum nebude přímo na Zálabí, ale průmyslová zóna není daleko. Na vlastním Zálabí na to prostě nemáme vhodné pozemky. Navíc v zóně to nikoho nebude rušit, nikomu nebude vadit parkoviště,“ řekl místostarosta Michael Kašpar.

Zálabí, okolní obce a 4500 zaměstnanců zóny navíc skýtají dobrý potenciál, zároveň do zóny míří pravidelná autobusová doprava z Kolína. „Určitě pojedu ze Zálabí rači do zóny než se motat přes celý ucpaný Kolín až k výpadovce na Prahu,“ shoduje se s řadou Zálabáků Zbyněk Petřík. Poslední rozhodnutí o výstavbě supermarketu v zóně by mělo padnout do konce roku, hned na jaře se pak začít stavět a do konce roku 2018 otevřít.

Jaký supermarket to bude, radnice stále tají, což dává prostor pro spekulace. A ty se mezi Kolíňáky také hojně množí. Jedná se o stejného investora, který stavěl centrum Stará plynárna. Dá se tedy usuzovat na Billu. „Neumějí jenom Billy,“ zaznívá z radnice.