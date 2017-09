Povinné plavání dětí vyjde Kolín na milion

Kolín – Dříve byste mezi dětmi jen stěží hledali neplavce, dnes jich neumí plavat celá řada. Proto školní osnovy od nového školního roku opět zavádí povinné plavání. Město Kolín proto přidává svým základním školám peníze na vstup do Vodního světa. „Původně jsme s tímto výdajem nepočítali, udělalo se tedy rozpočtové opatření,“ uvedl místostarosta Michal Kašpar.

PLAVÁNÍ - ilustrační foto.Foto: DENÍK

A není to zrovna levná záležitost. Odhad na kalendářní rok pro sedm kolínských základních škol je mezi 800 tisíci a milionem korun. „Může se to trochu odrazit na obsazenosti Vodního světa v dopoledních hodinách, ale bohužel dva plavečáky nemáme. Školy mají přednost a netýká se to samozřejmě jen kolínských, ale i dětí ze škol v okolí,“ dodal místostarosta.

Rodiče povinné plavání vesměs vítají. „Dcerka se učila plavat až ve školce a určitě pokračování na základní škole vítám,“ řekla maminka Eliška Kretzmerová. „A to, že přispívá město, rozhodně kvituji. Občas je v domácích rozpočtech matek samoživitelek trochu problém i s penězi na bazén,“ dodala. „Nikdy bych nevěřila, že někdy přijde generace, kde se budou děti vyhýbat dovádění u vody, tedy že třeba ještě v sedmi letech nebudou umět plavat. To je případ mého vnuka. Když mi to syn říkal, skutečně jsem tomu nechtěla věřit,“ popsala Vlasta Piskačová.