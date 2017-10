Potvrzeno: Zlatá ulička přestane být odpudivá

Kolín – Kdo z Kolíňáků či návštěvníků města si zkrátí cestu mezi ulicemi Karolíny Světlé a Pražská přes Zlatou uličku, většinou se příliš nerozhlíží. Nejčastěji člověk uličku proběhne se sklopeným zrakem, po tmavých, špinavě vyhlížejících zdech se moc nedívá, natož aby zvedl zrak vzhůru a všiml si krásných architektonických prvků nad svou hlavou. A to je velká škoda.

Kolínská radnice v těchto dnech potvrdila, že by se to mělo změnit ještě letos. Zlatá ulička totiž projde rekonstrukcí.

„Zadány jsou rekonstrukce několika ulic – Oldříšské, U Přejezdu a Zlaté. Není to úplně jednoduché. Máme teď zkušenost, že se firmy se o práci úplně neperou. Uvidíme, jak se nám podaří vysoutěžit, ale hlavně Zlatou ulici bychom kvůli špatné kanalizaci rádi udělali ještě letos,“ potvrdil starosta Vít Rakušan.

Problémy s kanalizací se neobjevily už dost dlouho, ale pokud začnou, podle zkušeností Kolíňáků opravdu není o co stát. „Jednou jsem to viděl a tak nějak jsem přemýšlel, jestli je to opravdu jen dešťová kanalizace. Páchlo to strašně,“ popsal Zbyněk Čadík.

A i když zrovna kanalizace nezlobí, působí krásná historická ulička dojmem špinavé periferie, o odpadky a počmárané zdi není nouze. Jak připomněl místostarosta Michael Kašpar, město by rádo jinak moc hezkou uličku vylepšilo ještě historickými lampami, které by se instalovaly mezi domy, tedy soukromými budovami, takže je ještě třeba získat souhlas majitelů.