Pošta Vitice mění otevírací dobu, Kouřimští investují do stromů

Kolínsko - Pošta ve Viticíh mění otevírací dobu v době jarních prázdnin.

Pošta. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Vitice – Pošta mění otevírací dobu v období jarních prázdnin, tedy od 20. do 25. února. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 7.00 do 9.30 hodin. V pondělí a ve středu navíc v odpoledních hodinách od 16.00 do 18.00 hodin. V sobotu 25. února bude zavřeno po celý den.

Investují do údržby stromů

Kouřim – V prvním pololetí tohoto roku chtějí Kouřimští investovat do údržba javorů a ovocných stromů. Jde o javory v ulicích Čs. armády, Kolínská a na náměstí. Celkově se údržba týká 150 stromů za celkovou cenu vyšší než 27 tisíc korun. Údržba ovocných stromů se týká těch v ulicích Dobropolská, Okružní a Ke Strašíku. V tomto případě se jedná o 124 stromů a údržba bude stát více než 20 tisíc korun.

Dobrovolní hasiči pořádají již desátý ples

Kostelec n. Č. l. – Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Černými lesy pořádá svůj jubilejní desátý ples. Uskuteční se v místní sokolovně v ulici Komenského v sobotu 11. února od 20.00 hodin a chybět nebude doprovodný program. K tanci i poslechu zahraje kapela Bumerang.

Rozhodují, zda požádají o peníze na opravu kostela

Oleška – Kvůli rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na opravu kostela se chtějí sejít zastupitelé obce Oleška tento pátek od 19.00 hodin. Setkání se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu.

Děti čeká divadlo i karneval

Nučice – Divadélko Kůzle s pohádkou Zimní radovánky zavítá dnes do mateřské školičky Kuřátka v Nučicích. Na únor má mateřinka naplánovaných ještě několik akcí. V pondělí 27. února dojde k vyhlášení rodinné soutěže Ptáka Bambuláka. Hotové výrobky je možné nosit už nyní. o den později je naplánovaný karneval. Děti se budou celé dopoledne věnovat karnevalovým hrátkám, tancům a soutěžím.

Konojedští hledají nového kronikáře, musí znát obec

Konojedy – Obec hledá nového kronikáře. Důležitý je, aby nový kronikář měl blízký vztah ke Konojedům, zájem o dění v obci, znal prostředí a místní poměry. Podstatná je také velmi dobrá znalost českého jazyka, úhledný rukopis a schopnost sběru a zpracování materiálů ze současného života. Kronikář by měl umět pracovat také s počítačem, digitálním fotoaparátem a měl by se orientovat v historii obce. Měl by mít také dostatek času a nadšení pro věc.

Poplatky musí uhradit do konce měsíce

Polní Voděrady – Na zaplacení poplatků za psa i za odpady mají místní obyvatelé jen několik posledních dní. Splatnost je do konce měsíce února. Platit lze osobně nebo převodem.

Zastupitelé se sejdou kvůli podpoře z úřadu práce

Třebovle – Vedení obce bude na zasedání informovat zastupitele o finanční výpomoci z úřadu práce. Právě úřad práce by měl podporovat zaměstnání obecních pracovníků na vedlejší pracovní poměr. Na zasedání se bude řešit také žádost o pronájem pozemku. Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek 9. února od 18.00 hodin na obecním úřadě v Třebovli.

Cestovatelé provedou posluchače Čínou

Kolín – Devadesátiminutová přednáška zavede posluchače do Číny. Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum provedou příchozí dvanácti provinciemi nejlidnatější země světa. Na své cestě ušli tito dva cestovatelé pěšky 160 kilometrů. Dalších 500 kilometrů se plavili lodí, stejnou vzdálenost urazili autobusem a 3000 kilometrů strávili ve vlaku. Pokud se chcete dozvědět, jak cestování této dvojice vypadalo, vydejte se dnes v 18.00 hodin do Městského společenského domu v Kolíně.

Musí vyměnit známku

Štíhlice – Domovní odpad v popelnicích bude na známku z roku 2016 vyvážený pouze do konce února, pak je třeba vylepit aktuální. Zakoupené jednorázové známky však platí také během roku 2017.