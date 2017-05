Pošta na pár dní omezila provoz

Plaňany - Pošta v Plaňanech na několik dní omezila provoz. Od dnešního dne do 9. května bude v dopoledních hodinách otevřeno vždy pouze dvě hodiny, a to od 8 do 10 hodin. Zkrácená otvírací doba se týká také odpoledních hodin.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Odpoledne bude pošta otevřená ještě kratší dobu, a to od 14.30 do 16 hodin. Pokud potřebujete využít poštu ve výše uvedených dnech v jinou denní hodinu, je možné dojet vše potřebné vyřídit na nejbližší pobočky. Využít lze služeb České pošty sousední Radimi, nedalekých Pečkách, případně v Kolíně, kde je otevřeno do 18 hodin.

Autor: Lucie Mašínová