Pompézní oslavy poněkud zkalí zchátralý památník

Kolín/Křečhoř - Dvousetšedesáté výročí jedné z nejdůležitějších bitev na území naší země - bitvy u Kolína - si region připomene skutečně pompézním čtyřdenním programem, který odstartuje tento čtvrtek otevřením nové muzejní expozice o této historické události.

"Pozvali jsme zástupce ministerstev obrany Rakouska, Německa, samozřejmě naše ministerstvo, bude hrát armádní hudba, program doprovodí konference," nastínil starosta Kolína Vít Rakušan.



Jediným škraloupem na velkolepých oslavách bude stále velmi neutěšený stav památníku bitvy u Kolína, který po rekonstrukci volá už nejméně čtvrt století. Památník je v majetku obce Křečhoř. Její zástupci se již několikrát sešli s vedením Kolína a společně se snaží situaci řešit. "Pokusíme se Křečhoři pomoci získat dotaci, třeba i finančně obci pomůžeme," předeslal kolínský starosta. "Je jen škoda, že se to nepovedlo ještě před letošním výročím, a budeme muset vysvětlovat, proč je pomník v takovémto stavu," poznamenal.

Jak doplnil místostarosta Michael Kašpar, Kolín pomáhá Křečhoři se zpracováním kvalitní projektové dokumentace tak, aby příští rok bylo možné požádat o dotaci z programu na revitalizaci válečných hrobů a památníků.



Křečhoř jako malá obec nemá šanci takovéto záležitosti zvládnout. "Ani připravit materiály. Bez města bychom to nedokázali," říká starosta Křečhoře Lubomír Šálek. Dodal, že už se dělá poptávkové řízení na zhodnocení, kolik by rekonstrukce mohla stát. První odhady jsou kolem čtyř milionů, což je celoroční rozpočet Křečhoře. "Byl bych rád, kdyby se nám příští rok alespoň podařilo podat žádost o dotaci. Věřím, že se to všechno povede," zakončil optimisticky Lubomír Šálek.

Bitva u Kolína je velice významnou událostí našich dějin. Historici sice nemají rádi spekulace typu "co by, kdyby", ale říká se, že kdyby bývala Marie Terezie tuto bitvu prohrála, mluvilo by se na našem území německy.