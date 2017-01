Počasí trápí řidiče i vodohospodáře

Kolínsko – Další sněhová nadílka a stálé teploty pod bodem mrazu komplikují nejen dopravu. Problémy spojené s nízkými teplotami nyní zaznamenali také vodohospodáři.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Ačkoli by se mohlo zdát, že policisté budou mít plné ruce práce, není tomu tak. K žádné vážné dopravní nehodě podle policejní mluvčí kolínských policistů Martiny Fejfarové během pondělního dopoledne nedošlo, přesto rozhodně není na místě hazardovat.

„Řidiči by nadále měli dbát opravdu zvýšené opatrnosti," varovala policejní mluvčí před nebezpečím, které může tvořit náledí, ale i kluzký rozbředlý sníh na silnicích. Policisté sice nehody neregistrovali, to však neznamená, že se žádné nestali. Auto v příkopě registrovali například řidiči, kteří jeli z Plaňan do Radimi. „Vůz byl zapadlý téměř v zatáčce za skládkou směrem na Plaňany," popsal řidič Radek. Podle jeho slov bylo auto ve škarpě a nepřekáželo ve vozovce.

Ostatní řidiči však po autě pokukovali a nedávali pozor na cestu, která byla kluzká. Právě z takovýchto pokukování prý vznikají nejhorší nehody. „Auta jen zapadnou mimo silnici, ale projíždějící řidiči je pozorují a nevěnují se řízení. Mnohdy se pak stane tragédie," podotkl mluvčí Středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Ten jinak potvrdil, že z pohledu hasičů byl počátek tohoto týdne na Kolínsku klidný. „Nevyjížděli jsme k žádné události," potvrdil. Zdá se tak, že záchranné složky

Mrazy přidělávají vrásky na čele i vodohospodářům. V ulici V Setých v Úvalech došlo k havárii na vodovodu.

Pracovníci technických služeb lokalizovali závadu a zjistili, že voda praskla přesně v místě, kde před dvěma roky prováděla opravu soukromá firma. Vedení vodovodu je velmi těsně pod vedením plynu, zhruba 30 centimetrů, takže práce se musejí dělat velmi opatrně.

Ve večerních hodinách technické služby zhruba na půl hodiny vodu pustily, aby si lidé mohli udělat nouzovou zásobu, pak musela být dodávka opět přerušena a práce na opravě pokračují.

Další problém s prasklým vodovodním řadem se objevil v ulici U Hájovny. Vzhledem k masívnímu úniku vody museli pracovníci technických služeb uzavřít přívod vody.

„Vzhledem k nízkým teplotám nelze zajistit zásobování cisternami, voda by zamrzla," informovala dispečerka technických služeb Ilona Schwarzová.

Pokud by odstranění závady mělo trvat delší dobu, udělají to technické služby podobně jako v ulici V Setých, tedy že vodu občas na chvíli pustí, aby si lidé udělali zásoby.