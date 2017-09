Po střílení kachen lidé pátrají po labutích s mláďaty

Chotouchov – Na velmi krátkou dobu trvání se zkrátil sobotní lov kachen na rybníce v Chotouchově, kde se obyvatelé obávali o osud labutí rodinky se čtyřmi mláďaty. Poukazovali také na fakt, že lov probíhá v těsné blízkosti rodinných domů.

V plánovaný čas lov nezačal. Po osmé hodině ráno nebylo v Chotouchově po myslivcích ani stopy. Minula půl devátá, tedy čas, kdy už měl lov dávno probíhat, a stále se nic nedělo. Po vsi se začala šířit informace, že lov byl zrušen. To však platilo jen do chvíle, kdy vozidla Ligy na ochranu zvířat a novinářů skryl obzor. Krátce na to začala střelba.

„Ihned jsme se vrátily. S troubením jsme přijížděly k myslivcům. Vyběhla jsem z auta, kolegyně mezitím volala policii,“ popisuje Alena Platonová z Ligy na ochranu zvířat. „Byla to

strašná rychlost – myslivci odtroubili konec honu, naskákali do aut a během pár minut bylo odhadem pětadvacet chlapů pryč,“ uvedla.

Případ se bude dále řešit v pondělí, kdy liga podnikne další právní kroky k zjištění legálnosti honu. Aktuální informace přineseme.

Labutě s mláďaty, snaha o jejichž ochranu celou záležitost dostala do hledáčku médií a ligy, zdá se, přežily. Po výrazně zkráceném lovu vyplula jen jedna, v odpoledních hodinách ale místní lidé začali vídat i mláďata. „Viděli jsme jednu dospělou a jedno mládě. Pokoušeli jsme se je vylákat na krmení, ale marně. Musí být strašně vyděšené, odpoledne jsme si znovu udělali procházku a zašli se k rybníku podívat. Pořád ale byly zalezlé v rákosí, jen jsme je zahlédli,“ popsala obyvatelka obce. „Kdyby ty malé uměly létat, myslím, že po tom, co se tu prý dopoledne dělo, by byly všechny dávno pryč,“ dodala.

Další lovy kachen jsou na rybníce v Chotouchově naplánované na 23. září a na dalších několik říjnových termínů.