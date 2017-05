Po Ovčárecké přijde uzavírka v Třídvorské

Kolín – Mnoho oddechu od uzavírek a objížděk si řidiči v Kolíně neužijí. Poté, co skončí práce v Ovčárecké ulici, jež působí dopravní problémy nejen na Zálabí, naváže v létě stavební ruch v Třídvorské ulici.

„Již proběhl návrh na oslovení firem na zhotovení cyklostezky Třídvorská,“ potvrdil místostarosta Michael Kašpar. Podle něj se jedná se o prodloužení cyklostezky od hranice Kolína po přejezd Na Rozkoši. Dále přes Tovární ulici by měla cyklostezka zahýbat směrem do Okružní.

Zhruba ve stejném období by se v Třídvorské ulici mělo ovšem pracovat také na vodovodu a kanalizaci. „Bude to složitější. V Třídvorské ulici bude letos asi největší koncentrace všech oprav,“ podotkl místostarosta. Navíc například zmíněná kanalizace je v některých místech v až šestimetrové hloubce. „A my nutně musíme zachovat průjezdnost, jinak bychom odřízli AVE. Není tam žádná alternativní cesta,“ připomněl místostarosta s tím, že to bude složité. „Ale zatím se zdá, že by se to mělo zvládnout,“ věří Michael Kašpar.

Dalším oříškem budou úpravy povrchů. Podloží je v těchto místech totiž dost pískovité. „Budeme se snažit domluvit s krajskou správou a údržbou silnic, že nyní uděláme vodovod, kanalizaci a provizorní povrchy a finální povrchy budeme pokládat až na jaře, aby si to přes zimu nesedlo a nové povrchy se nezvlnily,“ předeslal místostarosta.