Plaňany se dočkají obchvatu městyse

Plaňany – Velké množství nákladních aut směřujících na radimskou skládku nebo na Prahu trápí plaňanské dlouhodobě.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Zvýšené riziko kolize chodců i hluk z těžkých aut by měl v brzké době vyřešit obchvat, o kterém se hovoří již řadu let. „Kraj poslal dodavateli smlouvu,“ prozradil starosta Plaňan Martin S. Charvát. Podle jeho slov nyní městys čeká, až kraj svolá koordinační schůzku, poté by mělo dojít k předání stavby.

Obchvat řeší v Plaňanech dlouhou dobu, protože hlučnost v Pražské ulici a na náměstí je opravdu nadlimitní. Potvrdila to mimo jiné i studie, kterou nechala zpracovat obec Radim již v roce 2006. Už v tu dobu měli plaňanští jasnou vizi, až nyní se však vše podařilo dotáhnout do konce a městys na stavbu získal potřebné peníze.

A kudy vlastně obchvat povede? Na obchvat by se mělo najíždět na stávající křižovatce Na Skřipči, tj. nad nádražím, za přejezdem byse odbočilo doleva, dál po okraji Plaňan a pod radimskou skládkou by se nová komunikace napojila na silnici II. třídy. „Jakýkoli obchvat a úleva od dopravy je dobrá věc,“ kvituje snahy vedení Plaňan Denisa Hradecká, která v městysi žije.

Již brzy se na nové komunikaci začne pracovat. Předpokládané ukončení stavebních prací je v říjnu příštího roku, jak potvrdila vedoucí oddělení styku s médii a veřejností krajského úřadu Helena Frintová.