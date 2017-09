Pečečtí u městského parku parkoviště nechtějí

Pečky - Parkovací místa na úkor zeleně nechceme. Tak se vyjádřili obyvatelé Peček, kteří dokonce sepsali petici proti kácení dřevin v městském parku sousedícím s fotbalovým hřištěm, sportovní halou a základní uměleckou školou.

Parkování v Hranicích. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Informaci potvrdil místostarosta města Milan Paluska. „Není v zájmu vedení města, aby se v parku káceli dřeviny ve prospěch parkovacích míst,“ uvedl místostarosta s tím, že osobně si myslí, že lidé mohou zaparkovat například v proluce u lékárny a posledních 150 metrů k fotbalovému hřišti či sportovní hale mohou dojít pěšky.

Původně prý město uvažovalo o tom, že by u městského parku vzniklo několik nových parkovacích míst. Ne však na úkor zeleně. „V momentě, kdy by na místě mělo vzniknout parkoviště by muselo dojít ke změně územního plánu,“ dodal navíc místostarosta, že vybudování parkoviště by ani v případě zájmu o něj nebylo jednoduché.

Takový cíl však, jak již bylo řečeno, zastupitelé ani vedení města nemělo. A nyní, po vyjádření občanů je jasno. Parkovací místa se budovat nebudou.

Petice proti parkovišti upozorňuje na to, že Pečky nejsou obklopené žádnými lesy a lesopark je tedy jediným místem s rozsáhlou zelení ve městě. Dále občané upozorňují na to, že jde o nejvýznamnější oázu klidu v Pečkách a je využívaná na hrátky dětí, procházky obyvatel, venčení psů a jako sportovní lokalita.

Místní v petici nezapomněli ani na řešení pro parkoviště. To by podle nich mohlo vzniknout právě v proluce u lékárny, kde i v současné době mnozí návštěvníci sportovních utkání parkují.

Petici mimo jiné podepsala také Věra Schulzová. „Jako matka dvou děti z nichž jedno chodí do základní umělecké školy a s druhým na něj často čekáme v parku budu ráda, když se stromy zachovají,“ řekla s tím, že s dětmi v lesoparku ráda tráví čas a ve městě není moc dalších možností, kam s nimi jít.

Vlna nevole u občanů Peček se zvedla v souvislosti s revitalizací městského parku a kácením dřevin v něm. K tomu však došlo kvůli špatnému zdravotnímu stavu některých stromů a k dalšímu kácení podle vedení města nedojde.

Samotná revitalizace je na samém počátku. Město zadalo projekční kanceláři své požadavky a nyní čeká na schůzku, na které jim bude studie představená.