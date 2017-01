Pečečtí pokračují ve výtvarných kurzech, Libenické čeká čaj o páté

Kolínsko - Kam na Kolínsku za kulturou? Přinášíme vám přehled akcí.

Výtvarné kurzy pokračují v městské knihovně

Pečky – Městská knihovna S. Čecha v Pečkách připravila pokračování výtvarných kurzů nejen pro děti „Výtvarný šikula". Ukázková hodina se koná ve čtvrtek 2. února od 16.00 hodin v prostorách knihovny. Malí i velcí se pod vedením lektorů Jaroslavy Tomanové a Františka Hály nejen seznámí s různými výtvarnými technikami, ale také si zatvoří s korálky, keramikou či vyzkouší práci s voskem.

Libeničtí posedí a zavzpomínají při Čaji o páté

Libenice – Čaj o páté, společné setkání pro občany ve věku 60 let a starší, se odehraje v sobotu 4. února od 17 hodin v sále obecní pivnice. Na programu je vystoupení živé hudby, možnost nahlédnutí do kroniky obce, malé občerstvení zdarma. Dobové fotografie vítány.

Irská hudební klasika zavítá do Kutné Hory

Kutná Hora – Jauvajs je název kapely, která ve své tvorbě prezentuje irskou tradiční hudbu s folkovými prvky. Do kutnohorského klubu Blues Café přijede koncertovat čtvrtek 2. února.V rámci koncertu, který začíná v 19 hodin, skupina představí své nové album Bezva kšeft.

Přednášku o síle myšlenek uslyšíte ve Velkém Oseku

Velký Osek – Spolek BARYBA pořádá další přednášku z cyklu Spokojená máma, tentokrát na téma Síla myšlenek a jejich vliv na naše prožívání. O tom, jak zásadní vliv mají myšlenky, pozitivní i ty negativní, na naše prožívání, pohovoří psychoterapeutka Veronika Galusová. Jak prakticky měnit svůj život pozitivním směrem se dozvíte v neděli 5. února od 16.00 hodin ve vinárně v Dělnickém domě.

Tradiční školní ples se uskuteční již poosmé

Tatce – 8. školní ples, který pořádá ZŠ a MŠ Tatce, se koná v pátek 3. února od 20.00 hodin v Kulturním domě Tatce. K tanci a poslechu zahraje skupina Bumerang. Příchozí se mohou těšit na bohatou tombolu, vystoupení artistické skupiny „Flying Boys" Kolín i na taneční předtančení Dance studio Anet.

Odpoledne plné zábavy i poučení prožijete v muzeu

Kolín – Regionální muzeum Kolín připravilo zábavnou akci pro rodiče, prarodiče a děti nazvanou Život hmyzí nám není cizí. Uskuteční se sobotu 4. února. Malí i velcí návštěvníci během zážitkového odpoledne nahlédnou do světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů. Příchozí uvidí aktuální výstavu „Společenský život hmyzu" s komentářem entomologa Ivo Rusa, během něhož se dozví spoustu zajímavých informací ze života hmyzu.Doprovodný program zahrnuje hry, které pobaví děti, ale i dospělé. Prohlédnete si živý hmyz, setkáte se s včelařem, ochutnáte medovou dobrotu, můžete si vyrobit svíčku a hmyzí tykadla nebo se podívat na práci entomologa při preparování hmyzu. Pro nejmenší budou k dispozici omalovánky, hry, kvízy a také hmyzí foto koutek. Akce se odehraje od 13.00 do 16.00 hodin, komentovaná prohlídka výstavy s entomologem Ivo Rusem začíná ve 14.00 hodin.