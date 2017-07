OBRAZEM: Páté kolo Kutnohorské hasičské ligy v Konárovicích

Konárovice – Celkem 10 družstev mužů a čtyři družstva žen se zúčastnila sobotního pátého kola Kutnohorské hasičské ligy, které se tentokrát konalo v Konárovicích.

„Výborná kvalita, podívejte se na ty časy, lepší se kolo od kola,“ pochvaloval si Jaroslav Černík, starosta SDH Konárovice a organizátor v jedné osobě. I konárovičtí hasiči se samozřejmě zapojili do soutěže. „S výsledkem jsme spokojení. Na to, že netrénujeme, máme to jen jako zábavu, tak to je dobrý,“ smál se Jaroslav Černík.