Parkování v Kolíně. Přijde konečně řešení?

Kolín - Živelně zaparkovaná auta, které překážejí úklidu sněhu. I taková situace může nastat na kolínském sídlišti. „Parkování v této lokalitě je problém, který nemá dobré řešení," uvedl kolínský starosta Vít Rakušan. Je z těchto potíží cesta ven?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radka Doležalová

Pomoci by mohla studie dopravních expertů, kterou si město nechalo vypracovat. „Všichni víme, že se na sídlištích parkuje všelijak, protože na rodinu vycházejí dvě, tři auta. Na to sídliště není koncipované," podotkl Vít Rakušan.

Město by mohlo mít studii hotovou v březnu, pokud nenarazí na nějaký problém. „Dopravní fakulta ČVUT nám představila první návrh koncepce, řekli jsme si své názory na oblasti, které řešíme, nyní pokračují dále," řekl místostarosta Tomáš Růžička, který má dopravu v gesci.

Situaci by mohly ulevit třeba parkovací domy. Jenže tady je problém s penězi. A hlavně nastává otázka, kam je umístit. „Dokud město nebude mít peníze a pozemky na své parkovací domy, co ale budou hyzdit okolí a zaberou zeleň, tak to je situace, která nemá řešení," poznamenal.

Problém s parkováním na sídlištích je podle Vít Rakušana také ten, že z 31 tisíc obyvatel na sídlištích bydlí 20 tisíc. „To je nevýhoda Kolína a pro nás to je ožehavý problém," zdůraznil.

Možností jsou také podzemní parkovací domy. Vedení radnice se prý snaží motivovat investory ve městě k tomu, aby v případě staveb zvážili, zda nezřídí právě parkování v podzemí. To se stalo třeba v novém obytném domě v Kmochově ulici. Radnice o tom podle slov starosty hovořila i s majitelem budovy bývalé vojenské správy.

Zeleň by ve městě však neměla zmizet kvůli nedostatku parkovacích míst. Ba naopak. „Kolínské sídliště je velmi zhuštěné, nikde není příliš mnoho volných zelených ploch, jako třeba v lokalitě u Pekla. Ale tam má architekt jiný záměr," dodal starosta Vít Rakušan.