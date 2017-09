Parkování v centru Kouřimi chtějí dát systém

Kouřim - Parkování v centru je problémem v mnoha městech. Tématem se v současné době zabývají v Kouřimi, kde chtějí vytvořit projekt pro lepší parkování. „Chceme, aby projektant vytvořil projekt s větší kapacitou parkovacích míst a do parkování vnesl nějaký řád a systém,“ vysvětlila starostka města Zuzana Čiháková.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Podle jejích slov musí každý mít možnost zaparkovat. V první řadě jde vedení města o možnost parkování pro místní občany, kteří do centra zavítají, stejně tak by však místo pro svůj vůz měli v centru nalézt návštěvníci, kteří do Kouřimi míří za památkami.

Další parkoviště mimo náměstí či centrum města prý Kouřimští prozatím neplánují. „V ostatních ulicích města problém s parkováním není,“ myslí si Zuzana Čiháková.

Návštěvníci, kteří míří do Kouřimi většinou zavítají také do místního skanzenu. Před vchodem, u zdejšího fotbalového hřiště možnost parkování je. V tomto ohledu tedy město ani Muzeum lidových staveb problém řešit nemusí.

PROBLÉM NENÍ NEDOSTATEK MÍST

Ani na náměstí však prvotním problémem není nedostatek míst. Problém je spíš špatný systém parkování. To připouští také Lenka Pavlíčková. „S parkováním na kouřimském náměstí jsem nikdy problém neměla, místo jsem vždycky našla,“ řekla s tím, že ji však vadilo, že parkování nemá žádný řád. „Přijde mi, že si tam každý parkuje jak chce, obzvlášť v prostoru před radnicí a potravinami,“ vysvětlila. „Lepší projekt parkování bych tedy určitě uvítala,“ dodala.

„Místo na parkování v Kouřimi podle mého názoru není problém, problém je spíš s tím, že jednotlivý parkovací místa nejsou označená a někteří řidiči toho značně využívají. Kdyby každý parkoval ohleduplně, jistě je k dispozici více prostoru pro parkování,“ řekla Petra Novotná, která prý do Kouřimi jezdí nakupovat oblečení pro svou dceru.

PARKOVÁNÍ BUDOU ŘEŠIT TAKÉ V PEČKÁCH

Parkování, ale nikoli v centru, nýbrž u fotbalového hřiště budou v brzké době řešit také v Pečkách. Pečečtí totiž chystají revitalizaci parku, který je v těsné blízkosti sportoviště. Právě obnova parku by měla mimo jiné přinést také řešení v parkování vozů při fotbalových utkáních.

V současné době lidé mohou využít několik málo míst před základní uměleckou školou, mnoho aut však při sportovních kláních stojí také podél vozovky. Zkrátka, kde se dá.

KOLÍN MÁ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ

Město Kolín se parkování nejen v centru zabývá intenzivně. Díky chytrému parkování se město dostalo do finále celorepublikové soutěže Chytrá města pro budoucnost, kterou organizuje ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu, jejíž výsledky by měly být známé v září.

Porotou oceněný systém chytrého parkování slouží dospělým. Obnáší monitoring volných míst, navádění na vhodná parkoviště, bezkontaktní placení parkovného i možnost placení přes smartphone. Přes tuto možnost lidé v Kolíně stále platí mincemi. „Ještě jsem tuto možnost nevyužil, ale mladí to budou jistě využívat,“ řekl jeden z místních řidičů.