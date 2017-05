Parkovací karty v Kolíně prudce zlevní

Kolín – Rada města schválila změny u parkovacích karet typu A a B. Nově budou moci být vydávány i přenosné parkovací B karty pro podnikatele, kteří provozují ubytovací služby v historické zóně. Dosud bylo možné vydat kartu jen na registrační značku, což samozřejmě ubytovatelům působilo problémy s parkováním jejich hostů.

Nově bude na kartách název ubytovacího zařízení. Pro jedno se budou vydávat maximálně tři karty.

Změny zaznamenává i parkovací karta typu A. „Reflektovali jsme na služební vozidla, jež jsou bonusem pro zaměstnance, kteří parkují v historické části města, protože tam bydlí,“ říká místostarosta Tomáš Růžička. Tito lidé si nyní budou moci koupit parkovací kartu na služební auto za 800 korun na rok místo dosavadních tří tisíc.

Novinkou v systému parkování ve městě je i firma, kterou město vybralo na zajištění provozu a údržby parkovacích automatů. Místní firma byla jednou ze čtyř, které podaly nabídku do výběrového řízení. O všech toho času 12 parkomatů v Kolíně se bude od května do konce roku 2018 starat za 583 tisíc korun. „Nebude jen vybírat mince a převážet je do banky, ale jde také o čištění solárních baterií i samotného automatu, doplňování kotoučů a drobné opravy typu zapadlé mince,“ posla místostarosta. „Slibujeme si od toho, že se uleví odboru dopravy a jeho zaměstnanci se budou moci více věnovat jiné činnosti, parkomaty měli ještě nad rámec své běžné práce. Navíc to bude znamenat pružnější reakci na poruchy,“ dodal.