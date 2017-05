Ovčárecká by se mohla otevřít dřív, ale ne na dlouho

Kolín – Oprava plynovodu, kvůli které je částečně uzavřená Ovčárecká ulice, možná skončí o trochu dříve. Řidiči, kteří teď v Kolíně zažívají dopravní peklo, by si tedy mohli částečně oddechnout, ale ne na dlouho.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Společnost, která provádí rekonstrukci v Ovčárecké ulici upozornila, že pokud vše dobře půjde, dodrží termín dokončení prací do konce měsíce, nikoli jak bylo původně povoleno do 8. června,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička.

V obou směrech by tak už v nejbližších dnech mohla být Ovčárecká ulice, kudy míří i doprava směrem na velkou průmyslovou zónu, průjezdná. „Teď je to fakt náročné. Když se mi podaří vyhnout se špičce, tak to celkem jde, ale odpoledne je to pořád masakr. Strávíte tam dvacet minut jen to hvízdne,“ popsal řidič Tomáš Semrád.

Otevření Ovčárecké ulice bude pro kolínskou dopravu velké ulehčení. Ovšem nebude to na příliš dlouho. Ve stejné ulici se totiž chystá další oprava, a to od Parama ke konci Sendražic.

Krajská správa a údržba silnic práce plánuje od 19. června do 9. července. V této etapě se udělá i rekonstrukce posledního mostního závěru na nadjezdu, který je v havarijním stavu. „Je to logické spojení oprav, oboje je v jednom směru,“ konstatoval místostarosta s tím, že uzavírka bude podobná jako dnes. Výjezd z Kolína směrem na Ovčáry bude zachován a vjezd bude Veltrubskou ulicí.