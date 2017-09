Ošklivé kontejnery? Stačí schovat za paravany

Kolín – Ne všechna kontejnerová stání lze nahradit podzemními kontejnery, které se dnes stávají čím dál větším hitem. Jeden takový zrakům ukrytý kontejner může vyjít včetně zemních prací bezmála na milion. Ohradit, a tím pádem trochu zkultivovat stávající kontejnerová stání je o poznání levnější. V Kolíně počítají, že by to mělo vyjít podle velikosti a počtu kontejnerů na částku od 80 do 170 tisíc korun. A to už je od milionu slušný rozdíl.

První upravené kontejnerové stání vyroste co nevidět v Bezručově ulici. „Ošklivá kontejnerová stání by se měla měnit k trochu lepší vizáži, sídlištím to dělá ostudu. Toto v Bezručově ulici by měla být ukázka, jak to do budoucna bude v Kolíně vypadat i jinde,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Jedná se o konstrukci paravanů tvořenou panely, které jsou univerzální, a umožňují tak různé varianty dispozic. Panely jsou vynesené subtilním ocelovým rámem s dřevěným opláštěním. To je tvořeno dřevěnými hranoly, které mezi sebou mají mezery, takže umožňují větší přehlednost. ČTĚTE TAKÉ: Začíná se topit: kominíci mají na celé týdny plno „Pokud se špinavé kontejnery schovají za dřevěné paravany, bude to určitě hezčí, člověk nebude mít hromady odpadků hned na očích. Na druhou stranu, pokud budou lidi čuňata, tak uvnitř stejně nepořádek bude,“ myslí si Jaromír Macháček. „A pokud se vybudují také zastřešená kontejnerová stání, budou to mít bezdomovci jak krytý bufet,“ dodal. V celé řadě míst se města a obce snaží jít cestou schovat ošklivé kontejnery pod zem. Kolín získal dotaci na vybudování dalších 27 podzemních kontejnerů na tříděný odpad. „Podzemní kontejnery budou umístěny na devíti sběrných místech v Kolíně,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar. Městu se podle jeho slov zároveň sníží náklady na údržbu. „Podzemní kontejnery jsou odolnější proti vandalismu. Mám radost z toho, že se podaří instalovat a esteticky zpříjemnit místa, která dnes nejsou oku lahodící. Zmizí, dle mého názoru, nejošklivější místo s kontejnery v Kolíně – u Starého mostu,“ poznamenal místostarosta. Další podzemní kontejnery budou instalované například v Komenského parku, dále u zimního stadionu, na Riegrově náměstí či u kruhového objezdu u Jednoty. ČTĚTE TAKÉ: Kam za kulturou a zábavou S žádostí o dotaci na podzemní kontejnery uspěl také Český Brod. Hned po posvícení, které se ve městě nyní právě rozjelo, začne na Husově náměstí a na náměstí Arnošta z Pardubic záchranný archeologický průzkum v jámách, kam budou následně podzemní kontejnery uloženy. „Zmizí pak ošklivé hradby kontejnerů, které hyzdí přímo historické centrum města,“ shrnul starosta Jakub Nekolný. Hotovo bude ještě letos. Stejně tak by tomu mělo být i v Cerhenicích, kde plánují podzemní kontejnery na celkem osmi místech. „Zlepšíme tím vzhled městyse, protože současné přeplněné kontejnery nám skutečně dělají ostudu,“ říká starosta Marek Semerád. Pokud vše dobře půjde, přesně za týden městys podepíše smlouvu o dílo a začne se budovat. ČTĚTE TAKÉ: První etapa modernizace autobusáku je hotová, otevírá se Rorejcova ulice

