Oprava obou nádraží by mohla skončit současně

Kolín – Výkopové práce na opravě vodovodu v Rorejcově ulici už se notně rozjely, k velkým uzavírkám zatím nedošlo. I když to tak nevypadá a je to trochu jinde, jedná se už o zahájení avizované velké rekonstrukce autobusového nádraží. Potvrdil to starosta Vít Rakušan. „Zkrátka se připravují sítě," vysvětlil.

Kolín - Stavební práce na velké rekonstrukci vodovodu začaly uzavírkou chodníku podél obchodního centra Futurum, dále budou postupovat přes úplnou krátkodobou uzavírku křižovatky do obchodního centra s možností vjezdu a výjezdu pouze do ulice U KřižovatkyFoto: VLP / Martinková Jana

Rekonstrukce autobusového nádraží bude rozložená do deseti etap, práce by měly trvat celkem 20 měsíců. Postupně budou uzavírány části ulic Rorejcova, kde se nyní pracuje, Pod Hroby a Dukelských hrdinů. Z Rorejcovy ulice se stavba se přesune nejprve do ulice Pod Hroby, dále do bezprostřední blízkosti odbavovací haly vlakového nádraží, kde vyroste nové zastřešené autobusové nádraží, a potom do ulice Dukelských hrdinů.

Tyto ulice budou uzavírány pouze v polovině šířky pro zachování alespoň jednosměrného provozu. V posledních etapách se bude upravovat současná plocha odjezdu regionálních autobusů nově sloužící pouze pro odstavování autobusů a jako parkoviště pro osobní automobily.

V této chvíli je město v kontaktu se SŽDC, které plánuje rekonstrukci přilehlého vlakového nádraží. Aktuálně běží výběr projektanta, což by se mělo stihnout ještě letos stejně jako výběrové řízení na zhotovitele. Vlakové nádraží by se tak mělo dočkat opravy fasády, která už Kolínu hodně dělá ostudu, ale také střechy, oken a celého interiéru.

Zcela teoreticky by tedy na podzim roku 2018 mohlo být hotové autobusové i vlakové nádraží.

V této chvíli město společně se SŽDC řeší inženýrské sítě. „Pokud má SŽDC na město, co se týče sítí, požadavky, je na to už jen půl roku. Poté se opraví to, co město potřebuje, a položí se nové povrchy. Budeme velmi přísní na to, aby do nich pak v ochranné lhůtě nikdo nevstupoval," říká starosta Rakušan. Lhůty na opravené povrchy bývají většinou v řádu let, výjimkou jsou samozřejmě havárie.

