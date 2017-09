Oprava fasád zámku jde pomalu, ale má to tak být

Kolín – Tři dělníci s kladívky schovaní za plachtou a pokrok nikterak viditelný. Tak se některým Kolíňákům jeví postup prací na rekonstrukci historických fasád kolínského zámku. „Připadá mi to, jako když se tam prakticky nic neděje,“ nechala se slyšet Ludmila Kánská. „Ticho, jen sem tam nějaké ťuknutí,“ popsal své dojmy Matěj Trňák.

„Fasády jsou skutečně schované za plachtou, ale práce pokračují, už jsou hotová sgrafita, dodělávají se římsy,“ reagoval místostarosta Michael Kašpar.

„V případě těchto prací nikam nespěcháme, je to akce rozdělená do dvou etap do dvou let, druhá část rekonstrukce bude pokračovat v příštím roce,“ dodal.

„Možná to někomu přijde pomalé, ale děje se to restaurátorskými pracemi, které jsou pomalé, speciální technologií, žádná rychlá sériová výroba. Nikdo tam nenamaluje fasádu za týden. Zaplať pánbůh,“ připomněl starosta Vít Rakušan.

Práce se dějí pod dohledem památkářů, jedná se o rekonstrukce omítek fasád západního křídla zámku (Žerotínského paláce) formou repliky sgrafitové renesanční úpravy povrchu se zachováním torz originálních renesančních sgrafit a zbytků renesančních i barokních kamenných ostění pod celoplošnou novou omítkou.

Tato etapa oprav by měla být hotová v říjnu. Celková investice do fasád zámku se pohybuje kolem 4,5 milionu korun.