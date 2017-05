Oprava budovy školy pokračuje dle plánu

Vyžlovka - Bourací práce, které byly nutné při rekonstrukci budovy školy a obecního úřadu na Vyžlovce jsou téměř u konce. Potvrdil to starosta obce Jan Pelikán. Podle jeho slov se v současné době pracuje na nových stropních konstrukcích.

„Vše jde podle plánu, nějaké věci navíc se pochopitelně objevili, ale spíše v prostoru obecního úřadu než v části, kde bude škola,“ vysvětlil starosta. „Právě máme kontrolní den a vše jde jedním slovem výborně,“ nešetřil pozitivy Jan Pelikán.

Vzhledem k tomu, že vše jde tak, jak si vedení obce představovalo by už nic nemělo bránit tomu, aby se škola na Vyžlovce otevřela v září a do lavic po mnoha letech přivítala žáky, kteří mají zájem o výuku v malém kolektivu vesnické školy.

Rekonstrukce budovy podle starosty obce vyjde na více než 10 milionů korun. Samotná obec by se měla na financování podílet 20 %. „Je možné, že nám s financováním pomůže kraj,“ připustil starosta.

Školu chtěli Vyžlovští otevřít již v loňském roce. Z toho důvodu v konkurzu vybrali ředitelku školy, přijali učitelky a dokonce také žáky. Nakonec však plán nedopadl. Chybělo to nejdůležitější – peníze na opravu budovy, kde již v minulosti škola byla.

Vedení Vyžlovky však své plány nevzdávalo a o dotaci na rekonstrukci požádala obec znovu. Tentokrát byli úspěšnější a na počátku roku již mohli hledat firmu, která musí během pěti měsíců opravit vše, co je potřeba.

Ve snaze otevřít školu obec podporovalo také vedení Kostelce nad Černými lesy. Právě do černokosteleckého školského obvodu totiž Vyžlovka patří.

Celé Černokostelecko řešilo v minulých letech problém s kapacitou základní školy. Ten by mělo letos vyřešit nejen znovuotevření školy na Vyžlovce, ale také výstavba kontejnerových tříd v Kostelci nad Černými lesy. „Kapacita by již měla stačit, otevře i Vyžlovka, tudíž populační vrchol by to mělo zachytit,“ myslí si Jiří Kahoun, starosta Kostelce nad Černými lesy. Pokud ne, budou muset v Kostelci přemýšlet o výstavbě další školy.