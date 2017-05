Oprava autobusáku startuje naostro

Kolín – Stavební firma v úterý naostro nastupuje na rekonstrukci autobusového nádraží. Potvrdil to starosta Vít Rakušan.

Přípravné práce na sítích v okolí nádraží už značně postoupily, nyní začíná samotná rekonstrukce nádraží, na kterou Kolín získal dotaci.

„Je zde mírné zpoždění, ale opravdu jen mírné. Budeme se stále pohybovat v termínech, tedy dokončení akce na podzim 2018," uvedl starosta Rakušan.

Jedná se o velký prostor, ve kterém budou postupně přicházet na řadu dílčí omezování v různých oblastech. Začne se ze strany od Futura. Součástí rekonstrukčních prací jsou například i stání vozidel taxislužby apod., takže než práce dojdou do nejexponovanější oblasti, kde se cestující nejvíce pohybují, bude to ještě chvíli trvat.

„Provoz to samozřejmě znepříjemní, ale budujeme velké dílo, po rekonstrukci autobusového nádraží Kolín volá už nejméně 20 let," řekl starosta.

Připomněl zároveň, že se již uskutečnilo jednání mezi městem a Správou železniční dopravní cesty o rekonstrukci přilehlého vlakového nádraží.

Zde se jedná o dva rozličné projekty. Jedním je rekonstrukce budovy vlakového nádraží a úprava okolí, druhým pak připravovaný záměr prodloužení podchodu do Starokolínské ulice.

„Vypadá to dobře, vstupní brána do Kolína by se mohla vylepšit téměř stejně. Možná oprava vlakového nádraží skončí o něco déle, ale každopádně v období tří příštích let by se měla tvář celého prostoru zcela změnit," uzavřel Vít Rakušan.