On-line rozhovor: ptejte se členů spolku Živé kultury

Kolín /PTEJTE SE/ - Spolek Živé kultury si dává za cíl přinést do Kolína kulturu, aby mladí lidé nemuseli dojíždět do Prahy na koncerty. Co dalšího chystají Živé kultury? Ptejte se Adama Herese a Terezy Kopelentové v on-line rozhovoru, který se odehraje v pondělí 26. června od 11 hodin.

Adam Heres ze spolku Živé kulturyFoto: Deník / Šťástka Jakub

