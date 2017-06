Odstraňování azbestu zkontrolovala hygiena

Kolín /FOTOGALERIE/ – Práce na opravě nejvyšším domě v Kolíně, tzv. šestnáctipatráku v Tyršově ulici, jsou v plném proudu. Opravují se lodžie a odstraňují se azbestové desky.

Budova v Tyršově ulici měří 51,2 metru a obývá ji plných 90 rodin. Azbest byl pro stavbaře trochu překvapením, nebyl o něm nikde žádný záznam. Město proto muselo upravit harmonogram prací a zajistit bezpečnou likvidaci právě azbestových desek.

Práce rozdělilo do dvou etap, první by měla být hotová do konce měsíce. Už je opraveno kolem 30 bytových jednotek. Další práce pak budou pokračovat na podzim.

Na stavbě byla kvůli azbestu kontrola z hygieny. Nezjistila žádné nedostatky. „Zhotovitel dodržuje vše, na čem jsme se domluvili, nájemníci nemusí mít obavy, že by jim cokoli hrozilo,“ podotkl místostarosta Tomáš Růžička.

Po demontáži obložení balkónových stěn a azbestových desek bude prostor vyčištěn a odborná firma proměří koncentrace azbestových vláken. Budou-li v pořádku, bude se na dům montovat nová stěna, která zároveň ušetří náklady na vytápění.

Práce samozřejmě vyžadují součinnost i od nájemníků. „Při výměně oken jsem si musela vzít dva dny dovolené. Dělníci pracovali od rána do večera,“ popsala obyvatelka šestnáctipatráku. „Předtím jsme museli svítit i přes den, protože před okny byla natažená černá plachta,“ dodala.

Výsledkem prací bude ovšem opravená, zateplená budova bez ukrytých azbestových desek.