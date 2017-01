Odklady vyřiďte brzy, Vitičtí plaťte až v únoru

Kolínsko - Odklady školní docházky je třeba vyřídit co nejdříve, nabádají v Kouřimi. Vitičtí platí poplatky a v Českém Brodě je připravené křeslo pro hosta.

Jan Čenský dalším hostem pořadu Křeslo pro hosta

Český Brod – Oblíbený cyklus Křeslo pro hosta pokračuje v českobrodském kulturním domě Svět. Prvním, kdo se do křesla pro hosta usadí v letošním roce, se dnes v 19.00 hodin stane populární herec a moderátor Jan Čenský.

Odklady docházky je třeba vyřídit co nejdříve

Kouřim – Zápis do základní školy je naplánovaný na 7. duben. Již nyní by však měli zpozornět rodiče, kteří chtějí pro své dítě vyřídit odklad školní docházky. Poradenská zařízení mají totiž dlouhé objednací lhůty, proto je vhodné objednat se co nejdříve. K odkladu je potřeba u zápisu předložit vyplněnou žádost. Její nedílnou součástí je doporučení odkladu ze školského poradenského zařízení a od dětského lékaře, případně od klinického psychologa.

Poplatky mohou platit až od února, nejpozději v březnu

Vitice – Poplatky za odvoz odpadu na rok 2018 mohou lidé platit od 1. února. Poplatek je vypočítaný na částku 700 korun za osobu trvale hlášenou v obci a stejná částka platí také za stavbu určenou k rekreaci, případně za byt či dům, ve kterém není k pobytu hlášená žádná fyzická osoba. Stejně jako odpady je nutné zaplatit také poplatek za psa. Za prvního psa je to 80 korun, za druhého a každého dalšího 100 korun. Poplatky je možné platit vždy v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu. Oba poplatky je nutné uhradit do 31. března.

Myslivci lákají na bohatou tombolu do Horních Krut

Horní Kruty – Myslivecký spolek Diana Rychtářův les pořádá ples. Uskuteční se v sokolovně v Horních Krutech v sobotu od 20.00 hodin. Chybět nebude bohatá myslivecká tombola. K tanci a poslechu zahraje Altom.

Zásmucká mateřinka zve rodiče na přednášku

Zásmuky – Mateřská škola uspořádá přednášku pro rodiče na téma školní zralost. Zvaní jsou rodiče všech dětí, především dětí v posledním roce před vstupem do základní školy. Přednáška se bude týkat problematiky vstupu dětí do školy a jejich školní zralosti. Přednášet bude Vlasta Dubinová. Akce je naplánovaná na 25. ledna začne v 15.30 hodin.

Projednají výši poplatků

Klášterní Skalice – O prvním rozpočtovém opatření i o výběru poplatků za komunální odpad v tomto roce budou hovořit zastupitelé obce na svém první letošním zasedání. To je naplánované na středu 18. ledna. Zasedání začne v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Úspora vody pokračuje

Černé Voděrady – Úsporný režim dodávky vody pokračuje. Při kontrolách o víkendu vedení obce Černé Voděrady nenalezlo žádnou závadu.