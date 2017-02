Odchyt koní v Jankově provázelo velké drama

Příběh týraných koní z chovu majitelů Vondruškových v Jankově na Benešovsku přešel do další fáze. Včera začali hasiči, policisté a další odborníci odebírat majitelům zbylých 70 koní. Na místě byla dramatická atmosféra.

Odchyt koní v Jankově.Foto: Lucie Sedláková

O nešetrném zacházení majitelů stáda vůči zvířatům se po Jankově mluví již přes deset let. Koně u majitele podle svědků vždy strádali. Věci se pohnuly k záchraně zvířat, když se věcí začala zaobírat v polovině ledna letošního roku FTV Prima. Díky mediální pozornosti neutišitelnou situaci kolem hladovějících koní začaly řešit oprávněné orgány. Během měsíce odebraly Jiřímu Vondruškovi několik koní. Do konce tohoto týdne by pak měli pověření činitelé převést i zbývající zvířata.

Před odchytem

Ještě před začátkem akce stál mezi stádem zvířat na pozemku Vondruškových osobní automobil. Při příchodu pověřených osob a několika desítek dobrovolníků na pozemek se ale vozidlo rozjelo směrem k přicházející skupince. Nebýt zásahu městské policie, která se na osobní vůz vrhla, mohlo dojít i ke zranění zúčastněných. „Co děláte na mém pozemku. Máte povolení?" ptala se majitelka chovu Biserka Vondrušková. Na další dotazy nereagovala. Následně během akce majitelka natáčela vybrané osoby na svůj mobilní telefon.

Velitel votických městských strážníků celou situaci sledoval a očekává, že v příštích dnech ho zde práce ještě čeká. „Naše práce tady rozhodně ještě nekončí. Celý odchyt bude pokračovat i v následujících dnech," uvedl velitel Luboš Bindl. Na místo včerejší akce dorazili i dobrovolní hasiči z Votic a Jankova. Ti pomáhali především při samotném odchytu koní.

Chovatelé i město

Zbylé koně, kteří budou v tomto týdnu odchyceni, čeká různý osud. Nemocná zvířata si vezmou na starost dobrovolní chovatelé, o zdravé kusy se postará město Votice. Kauza se řeší již několik let, votická radnice se jí ale intenzivně zaobírá v posledním čtvrtroce. „Máme povinnost se o týraná zvířata postarat. Jsme také povinni od člověka, který to způsobil, vymáhat náklady. To jsou ale další kroky, které se budou řešit v pozdější době," řekl místostarosta Martin Rataj.

Další případy týrání

Strašný případ koní v Jankově bohužel není jediný v regionu, kdy trpěly němé tváře. Nejčastěji jsou obětmi lidské zloby psi. Veřejností na Kolínsku zahýbal před několika lety těžko uvěřitelný případ lidské zrůdnosti. Pachatel utýral zhruba ročního irského setra vyhladověním. Zvíře, které mělo vážit kolem 30 kilogramů, mělo v době smrti šest kilo. Náhodná kolemjdoucí ho našla umírajícího v příkopě u cyklistické stezky poblíž Hradištka I. Veterinární lékařka po prohlídce zkonstatovala, že jeho zdravotní stav je neslučitelný se životem. Nebyla jiná možnost, než pejska uspat. Zvíře mělo úplně bílé sliznice, zvětšené srdce, játra, atrofované svaly. „Poznali jsme už v útulku všelico, ale takovouhle zrůdnost jsme ještě neviděli," komentovala tehdy případ vedoucí Alice Vlková.

Nehezké případy zaznamenali i v Čáslavi na Kutnohorsku v Bull azylu. Je to zařízení primárně pro psy plemen typu bull, kteří jsou sem umisťováni buď z nevhodných podmínek nebo na převýchovu kvůli agresi. Jejich svěřenci si prošli mnohým. Od zavírání doma až po nasazování ostnatých obojků se zbroušenými hranami.

I v kutnohorském psím útulku se setkávají se zvířaty, jejichž osud jim utkví v paměti. Některé příběhy ale končí dobře. Například v prosinci hledal ještě ani ne roční pejsek Matýsek nový domov, kterého někdo vyhodil a nechal ho na pospas osudu. Na Matýska se ale usmálo štěstí a ještě ani ne v půlce ledna odjížděl do svého nového domova v Záboří nad Labem na Kutnohorsku.