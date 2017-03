Odbor dopravy bude mít rezervační systém

Český Brod - Zakrátko najede zkušební provoz rezervačního systému, který bude sloužit nejen pro odbor dopravy, ale i pro občanské průkazy, pasy, pokladnu a matriku.

Úpravy radničních budov, které probíhají od začátku roku v Českém Brodě, se značně posunuly. Už do poloviny tohoto měsíce by měly být hotové veškeré stavební a truhlářské práce a montáž rezervačního a vyvolávacího zařízení na odboru dopravy.

V týdnu od 20. do 24. března se pak tento odbor přestěhuje zpět ze svého dočasného útočiště v budově č. p. 1 do zmíněných nově upravených prostor v přízemí budovy č. p. 56. „Ve stejném týdnu bude zahájen zkušební provoz rezervačního systému, který bude fungovat nejen pro dopravní agendy, ale také pro občanské průkazy, cestovní pasy, pokladnu a matriku," uvedl starosta Českého Brodu Jakub Nekolný.

Zájemci si nově budou moci svou návštěvu na úřadě rezervovat z domova prostřednictvím počítače, tabletu či telefonu a pak si na místě vyzvednout číslo s pořadím návštěvy. Spuštění tohoto systému plánuje město po zaběhnutí interního rezervačního systému, tedy zhruba v dubnu či květnu. „Doufáme, že i tyto změny přispějí k většímu komfortu klientů," dodal starosta.

Český Brod zároveň připravuje opravu domu č. p. 1 včetně bezbariérového přístupu do prvního patra a úpravu prostor knihovny. V přízemí by mělo sídlit informační centrum a obecně prospěšná společnosti Region Pošembeří. Když se kolem budovy projde, možná by mnozí nehádali, o jak cennou stavbu jde. Dům totiž tak trochu „klame tělem". Pod moderním kabátem se ukrývá klenot. Pochází z doby Václava IV., tedy z konce 14. století. Podle některých pramenů je dokonce ještě starší. Za zmínku jistě stojí i to, že se jedná o nejstarší známou radnici poddanského města v Čechách.

Opomenutá by neměla zůstat ani hlavní budova úřadu č.p. 70. Je plánovaná výměna oken, oprava fasády, bezbariérový přístup.

