OBRAZEM: V Zásmukách uspořádali soutěž v požárním sportu

Od mala hrával fotbal, kterému je věrný dodnes. V současné době je hrajícím trenérem Býchor. Dříve vedl například Libodřice nebo Kouřim. Sportovní fanoušci ho znají také jako futsalového blázna. Nebýt jeho, futsal v Kolíně by zřejmě zanikl. Díky němu Kolín nastupuje v divizi a na okrese se hraje liga. Málokdo ví, že je také vášnivým jachtařem. Dalším hostem on line rozhovoru Kolínského deníku je Michal Škopek, který na dotazy čtenářů bude odpovídat ve čtvrtek 12. října od 19 do 20 hodin.