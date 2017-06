OBRAZEM: V rámci 810. výročí obce žehnali zvonu

Toušice - Toušičtí v sobotu oslavili 810. výročí obce. Pro místní byly u obecního úřadu nachystané stoly se slunečníky, několik stánků s občerstvením a pitím, a pro nejmenší stánky s různými balonky a cukrovou vatou.

Celou akci zahájila starostka obce Toušice Hana Pazderová společně s místostarostou obce a hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou, která byla přítomna jen na samotné zahájení a položení věnců.

"Není to úplně standardní číslo, které se vyskytuje na území Středočeského kraje, takže ještě jednou velká gratulace. Doufám, že si dnešní den užijete, a že si zachováte vzpomínky. Pokud by se nedej bože stalo, že by někdo zkolaboval, tak náš záchranný systém funguje velmi dobře, je vyzkoušený, ale doufám, že ho nebude potřeba. Užijte si krásný den a těším se zase někdy jindy na viděnou," řekla hejtmanka.

Ihned po zahájení vystoupily před pódiem mažoretky z Kolína s orchestrem, který provázel jak celým odpolednem, tak se zde ve večerních hodinách představil jako kapela Regent. Poté následoval průvod obcí, položení věnců a uctění památky padlých u pomníku a posvěcení nového zvonu farářem Josefem Neradem. Ve večerních hodinách vystoupila již zmiňovaná skupina Regent a vše vyvrcholilo ohňostrojem.

Starostka obce mimo jiné ve svém odpoledním projevu zmínila historii obce včetně té novodobé a i to, jak se obec vypořádala s povodněmi v roce 2013. "Přála bych si, aby jako se rozvíjí naše obec ve směru infrastruktury, aby se rozvíjela i ve vztazích a životě v obci. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na jakýchkoliv akcích v obci, protože bez nich bychom nemohli dělat jakékoliv akce. Přeji vám všem příjemnou zábavu a doufám, že nám prominete malý zádrhel s elektrickým proudem," pronesla Hana Pazderová. Ta také vzpomínala na dobu před deseti lety, kdy obec slavila 800. let. Tehdy se prý na rozdíl od letošního roku počasí nevydařilo.

Kristýna Baštářová