OBRAZEM: Lidé vyrazili na řepařskou drážku

Plaňansko - Blinka, Poboří a Hradenín – to jsou obce, kde by městys Plaňany rád vybudoval domácí čistírny odpadních vod. „Objeli jsme vesnice, abychom lidem vysvětlili záměr, technické provedení čistíren a následnou provozní a finanční náročnost “ řekl starosta Martin S. Charvát s tím, že podle účasti obyvatel obcí to vypadá, že zájem o čističky spíše není.