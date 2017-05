Obnova sídlišť v Kolíně pokračuje

Kolín – Revitalizace panelových sídlišť ve městě pokračuje. Jak uvedl místostarosta Michael Kašpar, hřiště u Penny už bude hotové stejně jako chodníky ze zámkové dlažby, jež nahradily staré betonové. Od hřiště směrem k ulici Rimavské Soboty budou mlatové cestičky. Mlat je propustný, takže když zaprší, nemělo by tam být bahno. Dodělává se petanque a následovat bude zasetí trávy a výsadba keřů.

Nové herní prvky jsou součástí projektu revitalizace sídliště Rumburských hrdinů. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Vít Černý

„Další etapu revitalizace připravujeme, nyní vše řešíme s městským architektem," podotkl místostarosta Kašpar. Tato etapa by se mohla týkat části sídliště na druhé straně naproti Benešově ulici. Opravená je jedna část Březinovy ulice, letos se bude dělat celá Moravcova až po Kremličkovu včetně parkovacích ploch. „Na rok 2018 chystáme Kremličkovu ulici opět včetně parkovišť, která jsou tam opravdu příšerná – stará panelová parkoviště, která se propadají, vymílají a podobně," popsal místostarosta.

Město chce opravit i vnitrobloky. Vybavenosti v podobě hřišť je na sídlišti už dostatek, proto tam radnice nehodlá dělat další. Chce dát nové hezčí lavičky, nové koše, možná i novou zeleň a upravit chodníky.

Součástí rekonstrukcí ulic bude i nové veřejné osvětlení. „Instalujeme už ledkové osvětlení se stmívacími senzory, které reagují na intenzitu denního světla. To chceme do všech nově opravovaných ulic. V některých domech, například v Chelčického ulici, si lidé stěžovali, že původní osvětlení jim v noci hodně svítilo do oken. Po instalaci stmívacích senzorů je zlepšení výrazné. I od lidí máme zpětnou vazbu," řekl Michael Kašpar.

Město už začátkem letošního roku uzavřelo dodatek ke smlouvě se společností AVE Kolín. Ten upravuje skutečnost, že pokud město vymění světla za úspornější, půjde úspora do městské pokladny. „Jednali jsme o tom tři roky. Dosud to bylo podle smlouvy tak, že úspory by šly do zisku firmy AVE," dodal místostarosta.