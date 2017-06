Objížďka trápí zaměstnance automobilky

Kolín /FOTOGALERIE/ – Popojíždění v koloně a samozřejmě nepříjemné zdržení. To aktuálně přináší všem řidičům a zejména pracovníkům automobilky TPCA při cestě z práce současná uzavírka Ovčárecké ulice v Kolíně a následná objížďka přes zhruba čtyři kilometry vzdálenou obec Veltruby.

„Je to tak půl hodiny navíc. Semafory u Veltrub by, myslím, nemusely být,“ popsala Tereza Konvalinková každodenní problém v době, kdy se v TPCA střídají směny a stovky zaměstnanců se rozjíždí z práce domů. „Na druhou stranu je to ale o trochu lepší, než když byla uzavírka minule, ta trvala delší dobu,“ dodala.

“Zaměstnanci TPCA se s novým dopravním omezením potýkají stejně jako ostatní řidiči nebo cestující v autobusech cestou do práce a zpět domů. Nezaznamenali jsme žádné významnější problémy, které by se dotkly naší výroby či logistiky,“ shrnul mluvčí TPCA Marek Hovorka.

Už před zahájením opravy se ozývaly hlasy, proč se práce nenaplánovaly na dobu blížící se celozávodní dovolené TPCA. „Dávali jsme to jako připomínku, ale nebylo nám vyhověno,“ řekl Ivan Kašpar, starosta Veltrub, přes které míří po objížďce veškerá doprava včetně nákladní.

„V době celozávodní dovolené TPCA se bude rekonstruovat další část Ovčárecké ulice, a to od Nového mostu po nadjezd,“ vysvětlil ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk Dvořák.