Nučičtí odvezou plasty, Konojedy řeší rozvojový plán

Kolínsko - V Nučicích je svoz plastů, Konojedští budou jednat a v Chotouchově se budou bavit na masopustu. Co se děje v dalších obcích regionu?

Plasty patří k nejčastěji tříděnému druhu komunálního odpadu. Nový sběrný dvůr v Prachaticích nabízí možnosti k dalšímu třídění hlavně objemného komunálního odpadu. . Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Divadelní představení přiblíží život Komenského

Kolín – Divadelní představení pro dospělé a starší děti „Kam dál z Fulneku?" uvidíte v Husově domě v neděli 12. února od 16.30 hodin . Papírové divadlo je inspirované životem Jana Amose Komenského, především za jeho pobytu ve Fulneku a Brandýse nad Orlicí. Hra se rovněž dotýká historických okolností, protestantského hnutí v Evropě a počátku třicetileté války.

Masopustní průvod projde v sobotu Chotouchovem

Chotouchov – 9. Chotouchovský masopust se koná v sobotu 11. února. Průvod masopustních maškarádů obcí vyráží ve 12.00 hodin za hudebního doprovodu Suchdolanky. Od 20.00 hodin se v restauraci U Fantů v Jindicích uskuteční masopustní maškarní bál. K tanci a poslechu hraje SOS Banda.

Ležel a krvácel

Kolín – Muž, který krvácel v obličeji ležel v Okružní ulici. Všiml si ho kolemjdoucí a zavolal strážníky. Ti zjistili, že je pod vlivem alkoholu a krvácí, protože upadl. Zavolali mu záchranku, a ta ho odvezla do nemocnice.

Sběr plastů se koná již dnes

Nučice – Nučičtí by měli právě dnes před své domy připravit pytle s plastovým odpadem. Právě na 10. února je naplánovaný pravidelný svoz tohoto druhu opadu.

Konojedští řeší rozvojový plán

Konojedy – Rozvojový plán obce do roku 2030 chtějí vyřešit zastupitelé obce na zasedání, které se koná na Valentýna, tedy 14. února od 19.00 hodin v zasedací místnosti.

Pobočka má otevřeno jinak

Kouřim – Pobočka Spořitelny má novou provozní dobu. Otevřeno je vždy od 9.00 do 12.30 hodin. Odpoledne pak od 13.30 do 16.00 hodin, jen v pondělí a ve čtvrtek do 17.00 hodin.