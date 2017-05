Nový autobusový terminál byl měl mít cyklověž

Kolín – Radnice projektuje cyklověž, tedy automatický parkovací systém pro jízdní kola na budoucím zmodernizovaném autobusovém terminálu.

Některá města již na takovouto věž získala dotace, například Přerov, Hradec Králové, Litoměřice, Poděbrady. Kolín ze stejné dotační výzvy žádal 50 milionů právě na autobusové nádraží, takže o další peníze na cyklověž už žádat nešlo. Na jaře byla ale vypsána další pokračovací výzva, která zahrnuje i tyto systému B+R (Bike and Ride). „Investičně se jedná o velmi nákladnou záležitost. Již stojící cyklověže vyšly na 8 – 12 milionů korun. To pro nás z městských peněz není reálné a možná až příliš velký luxus. Nicméně pokud by se podařilo uspět s žádostí o dotaci a dostali bychom 85 % nákladů, je to samozřejmě něco úplně jiného,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Radnice už má vytipované i umístění. „Jediné možné místo, kam by se cyklověž vešla a ještě se ideálně jednalo o městské pozemky, je cca 150 metrů od nádraží, kde dříve býval stánek trafiky. Není to úplně u nádraží, ale v dochozí vzdálenosti jedné minuty,“ popsal místostarosta.

Ten soudí, že lidé by cyklověž využívali. „Mám podněty ze sociálních sítí i na svém mailu,“ říká. Současný stojan na 30 kol u nádraží nestačí. Věž by měl pojmout 100 až 120 kol a zaparkování by mělo trvat 20 vteřin. Parkovné se plánuje pět korun na den. Pokud by městu dotace na cyklověž nevyšla, hodlá ze svého rozpočtu vybudovat na nádraží alespoň levnější uzamykatelné boxy.