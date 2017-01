Novou sezonu Klubu přátel Františka Kmocha zahájila Kolíňanka

Kolín – Po delší pauze zaviněné vánočními a novoročními svátky se první neděli v novém roce sešli v sále Na Zámecké členové a přátelé Klubu přátel Františka Kmocha, bohužel vzhledem k mrazivému počasí a zasněženým cestám byla účast slabá.

O co méně příznivců však dorazilo, o to více se bavili při písničkách interpretovaných malou dechovkou Kolíňanka se zpěváky Věrou Chmelařovou a Josefem Homolou, vítaným zpestřením pak bylo vystoupení bubeníka, basisty a klávesisty hrající dávné evergreeny. „Tři bratři, když mohou být Tři sestry," odpověděl na otázku, jak si říkají Borek Kašpar, zpěvák a hráč na klávesové nástroje. Kolíňanka ke svým mikrofonům pozvala i místního legendárního zpěváka Ladislava Papeže a tajemnici klubu a zpěvačku Hanu Zrůstovou. „Jsme rádi, že jste nám starcům dali příležitost," smála se zpěvačka. Společně pak držíce se křečovitě za ruce zazpívali písně Od Tábora až k nám a Pod tou naší starou lípou a sklidili ohromný aplaus. V úvodu odpoledne zatančily mažoretky Vergillio Domácího domu dětí a mládeže v Kolíně a to na píseň Andulko Šafářová hranou živě Kolíňankou a dávný diskotékový hit sedmdesátých let reprodukovaný z CD. Příští setkání čeká na přátele Kmocha 22.ledna, kdy jim zahraje Studio Kolín.