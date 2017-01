Novou koncertní sezonu zahájilo Dvořákovo klavírní kvarteto českou premiérou

Kolín – Předposlední lednové úterý vstoupil do svého již třiapadesátého hudebního cyklu Kruh přátel hudby v Kolíně a to hned impozantním koncertem Dvořákova klavírního kvarteta.

Kromě tradičních kvartet Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka zahráli klavíristka Slávka Vernerová – Pěchočová, houslistka Helena Jiříkovská, violoncellista Jan Žďánský a violista Petr Verner v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně další klavírní kvartet a to od francouzské skladatelky Mel Bonis. „Používala mužský pseudonym a je to celkem neznámá skladatelka. Troufám si tvrdit, že tato její skladba dnes zazní v české premiéře," sdělil zaplněnému sálu hráč na violu Petr Verner, který celý koncert moderoval. „Chystáme ji na letošní Pražské jaro a veřejně jsme ji ještě nehráli," potvrdil po koncertě v šatně. „Je to zajímavé, opravdu jsem jméno skladatelky nikdy neslyšel a ani ve škole se o ni nemluvilo," dodal o přestávce koncertu muzikant, klavírista a dlouholetý pedagog kolínské základní umělecké školy Milan Staško. Na závěr koncertu si nadšení diváci vytleskali ještě jeden přídavek, tentokrát od tuzemského skladatele Antonína Dvořáka. Příští koncert Kruhu přátel hudby se uskuteční čtrnáctého února, kdy do komorního sálu zavítá klarinetistka Anna Paulová za klavírního doprovodu Lukáše Klánského. Permanentka na celý hudební rok stojí tři sta korun, děti a studenti mají vstup zdarma.